Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.04.2022 - 00:06

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 1

Ay Akrep burcuna geçti, su altından yürütülen samanları göremeseniz de çok net hissedebilirsiniz. Yoğun enerjiler çatışma istekliliğine yol açabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 2

Koç

Gizeme ve bilinmeyene duyduğunuz istek artabilir, keşfetmediğiniz alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 3

Boğa

Eşiniz ya da partneriniz ile birbirinizin derinliklerinde kaybolma zamanı. İlişkilerinizi ilerletmek için fırsatlar bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 4

İkizler

Sahip olduğunuz işe gösterdiğiniz hırsın yüksek olması sosyal hayatınızla arasında denge kurmanızı zorlaştırabilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Karşı cinsten gelen beğeni ve iltifatları keyifle kabul edebilir, yeni aşklara ve ilişkilere yelken açabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 6

Aslan

Aileden gelen gayrimenkuller gündeminizde olabilir. Sahip olduğunuz kaynakları büyütebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 7

Başak

Kısa vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için elinizi cebinize atma vakti. Telefon trafikleri sizi tatmin edici şekilde sonuçlanabilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 8

Terazi

Aklınız biz derken kalbiniz ben diyor olabilir. Önceliğinizi, sınırlarınızı ve standartlarınızı güncellemeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 9

Akrep

Duygularınızı ve fikirlerinizi çok rahat dile getirebilirsiniz. Yeni insanlar ve ilişkiler kapıda.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 10

Yay

Derin düşünceler ve gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Sezgilerinize daha çok kulak verin derim.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Kıskançlık krizleri, tam bilme ve tam yapma arzunuz bugün sizi biraz sıkabilir. Fevri ve asi olmamaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 12

Kova

İşin içinden çıkamadığınız durumlarda yardım almayı veya danışmayı deneyin. Otoritelerinizin yol göstermesine izin vermeyi deneyin.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 13

Balık

Alımlı halleriniz ve capcanlı enerjiniz ruhunuzu tazeleyen haberlerin müjdecisi olabilir. Sıkı çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz.

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