Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.04.2022 - 00:06
Ay Akrep burcuna geçti, su altından yürütülen samanları göremeseniz de çok net hissedebilirsiniz. Yoğun enerjiler çatışma istekliliğine yol açabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gizeme ve bilinmeyene duyduğunuz istek artabilir, keşfetmediğiniz alanlara yönelebilirsiniz.
Boğa
Eşiniz ya da partneriniz ile birbirinizin derinliklerinde kaybolma zamanı. İlişkilerinizi ilerletmek için fırsatlar bulabilirsiniz.
İkizler
Sahip olduğunuz işe gösterdiğiniz hırsın yüksek olması sosyal hayatınızla arasında denge kurmanızı zorlaştırabilir.
Yengeç
Karşı cinsten gelen beğeni ve iltifatları keyifle kabul edebilir, yeni aşklara ve ilişkilere yelken açabilirsiniz.
Aslan
Aileden gelen gayrimenkuller gündeminizde olabilir. Sahip olduğunuz kaynakları büyütebilirsiniz.
Başak
Kısa vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için elinizi cebinize atma vakti. Telefon trafikleri sizi tatmin edici şekilde sonuçlanabilir.
Terazi
Aklınız biz derken kalbiniz ben diyor olabilir. Önceliğinizi, sınırlarınızı ve standartlarınızı güncellemeniz gerekebilir.
Akrep
Duygularınızı ve fikirlerinizi çok rahat dile getirebilirsiniz. Yeni insanlar ve ilişkiler kapıda.
Yay
Derin düşünceler ve gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Sezgilerinize daha çok kulak verin derim.
Oğlak
Kıskançlık krizleri, tam bilme ve tam yapma arzunuz bugün sizi biraz sıkabilir. Fevri ve asi olmamaya özen gösterin.
Kova
İşin içinden çıkamadığınız durumlarda yardım almayı veya danışmayı deneyin. Otoritelerinizin yol göstermesine izin vermeyi deneyin.
Balık
Alımlı halleriniz ve capcanlı enerjiniz ruhunuzu tazeleyen haberlerin müjdecisi olabilir. Sıkı çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz.