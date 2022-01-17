Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 00:15
Tedirgin hissetmeye müsait bir gün.
Bugün işler karışacakmış gibi duruyor olsa da akılcı bir tutum bizi rahatlatabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Zamanınızı mı yoksa paranızı mı bağışlamak isteyip istemediğinize karar vermeniz gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Bugün kararlara dikkat!
Boğa
Kendi işini yap ve kalbinin sesini dinle. Neyi sunmanız, neyi sunmamanız gerektiğini kendinize sormanız gerekecek. Bilgide fazla bonkör olmayın.
İkizler
Geçmiş deneyimler sizi olumlu bir yöne götürecektir. Sonunda, cesaretiniz ve işleri halletme yeteneğiniz için saygı ve popülerlik kazanabilirsiniz.
Yengeç
Bitirmeye söz verdiğiniz iş varsa bugün tamamlayın. Saygı kazanma adına, daha fazla sorumluluk almaya eğilimli olmayın derim.
Aslan
Bugün kendini suçlu hissetme eğilimde olabilirsin. Gereksiz atılımlarda bulunmamak için kendinizi biraz frenlemelisiniz.
Başak
İnatçı bir tavrın düşüşünüz olmasına izin vermeyin. Kıskançlık zaman kaybından, kendinizi sabote etmekten başka neye yaramış ki?
Terazi
Mevcut durumunuzdan memnun değilseniz artık, bugün hiç değilse değişim konusunda kendinizi toparlayın. Tuhaf davranışlarda bulunmayın.
Akrep
Bugün işe yarayacağını bildiğin şeyi yap ve başkalarının senden ne yapmanı istediğine aldırmadan orijinal planlarından sapma derim. Çalış bakalım.
Yay
Planlarınızı daha renkli ve anlamlı bir şekilde tartışın. İşinizi tam yaptığınızdan emin olmanız gereken bir gün. Dikkatinizi toplayın.
Oğlak
Nasıl hissettiğiniz konusunda dürüst olmak ve başkalarının nasıl hissettiğini tanımak, doğru kararı vermek için hayati önem taşıyacaktır.
Kova
İhtiyacınız olmayan alışverişler yapma eğiliminde olabilirsiniz. İnternette indirim günleri yalanına kanmamanızda fayda var.
Balık
Kişisel bir konu sizi bir an için yoldan çıkarabilir, ancak bu tür olayların üstesinden gelebilecek disiplini bugün kendinizde bulmanız olası.