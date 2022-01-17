Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 00:15

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 1

Tedirgin hissetmeye müsait bir gün.

Bugün işler karışacakmış gibi duruyor olsa da akılcı bir tutum bizi rahatlatabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 2

Koç

Zamanınızı mı yoksa paranızı mı bağışlamak isteyip istemediğinize karar vermeniz gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Bugün kararlara dikkat!

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 3

Boğa

Kendi işini yap ve kalbinin sesini dinle. Neyi sunmanız, neyi sunmamanız gerektiğini kendinize sormanız gerekecek. Bilgide fazla bonkör olmayın.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 4

İkizler

Geçmiş deneyimler sizi olumlu bir yöne götürecektir. Sonunda, cesaretiniz ve işleri halletme yeteneğiniz için saygı ve popülerlik kazanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Bitirmeye söz verdiğiniz iş varsa bugün tamamlayın. Saygı kazanma adına, daha fazla sorumluluk almaya eğilimli olmayın derim.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 6

Aslan

Bugün kendini suçlu hissetme eğilimde olabilirsin. Gereksiz atılımlarda bulunmamak için kendinizi biraz frenlemelisiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 7

Başak

İnatçı bir tavrın düşüşünüz olmasına izin vermeyin. Kıskançlık zaman kaybından, kendinizi sabote etmekten başka neye yaramış ki?

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 8

Terazi

Mevcut durumunuzdan memnun değilseniz artık, bugün hiç değilse değişim konusunda kendinizi toparlayın. Tuhaf davranışlarda bulunmayın.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 9

Akrep

Bugün işe yarayacağını bildiğin şeyi yap ve başkalarının senden ne yapmanı istediğine aldırmadan orijinal planlarından sapma derim. Çalış bakalım.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 10

Yay

Planlarınızı daha renkli ve anlamlı bir şekilde tartışın. İşinizi tam yaptığınızdan emin olmanız gereken bir gün. Dikkatinizi toplayın.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Nasıl hissettiğiniz konusunda dürüst olmak ve başkalarının nasıl hissettiğini tanımak, doğru kararı vermek için hayati önem taşıyacaktır.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 12

Kova

İhtiyacınız olmayan alışverişler yapma eğiliminde olabilirsiniz. İnternette indirim günleri yalanına kanmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Ocak 2022) - 13

Balık

Kişisel bir konu sizi bir an için yoldan çıkarabilir, ancak bu tür olayların üstesinden gelebilecek disiplini bugün kendinizde bulmanız olası.

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