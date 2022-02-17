Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 00:02
Ay Başak transiti ile sonsuz döngüsüne devam ediyor. Bugün biraz daha garanti arayışı içinde olabilirsiniz. Ufak tefek şeylerin canınızı sıkmasına izin vermeyin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Detaycı tavırlarınızla bulunduğunuz alanlarda ön plana çıkabilirsiniz. Basit düşünmenizin çok yararı olacaktır.
Boğa
Derin temizliğe girebilirsiniz hayatınızın her alanında. Yeninin gelebilmesi için eskinin gitmesi gerekir.
İkizler
İnce eleyip sık dokurken işlerinizde bocalayabilirsiniz. Ailevi konularda bütüncül ve kabullenici olun.
Yengeç
Mali konularda ve gelir-gider arasındaki fark size harcamalarınızda radikal bir değişikliğe gitmenize yol açabilir.
Aslan
Kendi maddi ve manevi değerlerinizi sorgulayabilirsiniz. Konu üzerine eşinizle tartışmalar olası.
Başak
Kendinizle ilgilenin. Bunun bütün ilişkilerinizde olumlu etki bırakacağından emin olabilirsiniz. Ben ve biz dengesini bu şekilde düzenleyebilirsiniz.
Terazi
Mental yorgunluk içerisinde olmanız yaptığınız işlerin normalden daha çok gibi gelmesine yol açabilir. Sizi mutlu eden şeylere yönelin.
Akrep
Saf duygularla hareket edebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz için bu duyguları paylaşmak iyi gelecek.
Yay
Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Kendinizi istediğiniz şekilde ifade etmekte zorlanabilirsiniz.
Oğlak
Tanıdıklarınızdan gelen olumlu haberlerle sevinebilir, inandıklarınızın doğruluğunu test edebilirsiniz.
Kova
Borçlanmamaya ve finansal kaynaklarınızı doğru kanalize etmeye özen gösterin. Eşiniz ve ortaklı işleriniz dahil olmak üzere.
Balık
İş ortağınız ve eşinizle uzlaşı sağlarken zorlanabilirsiniz. Bazı şeylerin sürekliliği için kendinizden feragat etmeniz gerekebilir.