Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 1

Ay Başak transiti ile sonsuz döngüsüne devam ediyor. Bugün biraz daha garanti arayışı içinde olabilirsiniz. Ufak tefek şeylerin canınızı sıkmasına izin vermeyin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 2

Koç

Detaycı tavırlarınızla bulunduğunuz alanlarda ön plana çıkabilirsiniz. Basit düşünmenizin çok yararı olacaktır.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 3

Boğa

Derin temizliğe girebilirsiniz hayatınızın her alanında. Yeninin gelebilmesi için eskinin gitmesi gerekir.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 4

İkizler

İnce eleyip sık dokurken işlerinizde bocalayabilirsiniz. Ailevi konularda bütüncül ve kabullenici olun.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Mali konularda ve  gelir-gider arasındaki fark size harcamalarınızda radikal bir değişikliğe gitmenize yol açabilir.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 6

Aslan

Kendi maddi ve manevi değerlerinizi sorgulayabilirsiniz. Konu üzerine eşinizle tartışmalar olası.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 7

Başak

Kendinizle ilgilenin. Bunun bütün ilişkilerinizde olumlu etki bırakacağından emin olabilirsiniz. Ben ve biz dengesini bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 8

Terazi

Mental yorgunluk içerisinde olmanız yaptığınız işlerin normalden daha çok gibi gelmesine yol açabilir. Sizi mutlu eden şeylere yönelin.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 9

Akrep

Saf duygularla hareket edebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz için bu duyguları paylaşmak iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 10

Yay

Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Kendinizi istediğiniz şekilde ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Tanıdıklarınızdan gelen olumlu haberlerle sevinebilir, inandıklarınızın doğruluğunu test edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 12

Kova

Borçlanmamaya ve finansal kaynaklarınızı doğru kanalize etmeye özen gösterin. Eşiniz ve ortaklı işleriniz dahil olmak üzere.

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022) - 13

Balık

İş ortağınız ve eşinizle uzlaşı sağlarken zorlanabilirsiniz. Bazı şeylerin sürekliliği için kendinizden feragat etmeniz gerekebilir.

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