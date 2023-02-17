Günlük burç yorumları (17 Şubat 2023)

Ay oğlak burcunda hareketine devam etmekte. Sorumluluk gerektiren maddi, manevi her tür iş için bugün gökyüzü size yardımcı olacak.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
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BOĞA
Bir mülk sorunu nedeniyle kendinizi bugün endişeli hissedebilirsiniz. Akademik olarak, seçtiğiniz alanda başarı için çalışın biraz daha.
İKİZLER
Bugün, profesyonel sahnede öne çıkmak için her türlü çabayı gösterebilirsiniz. Mutsuz bir aile üyesi evdeki olumlu atmosferi bozabilir.
YENGEÇ
Bugün yetişmesi gereken işleri tamamlamak için kendini zorlaman yerinde bir davranış olacaktır. Bugünün beklenmeyen giderlere dikkat edin.
ASLAN
Bugün yetişmesi gereken işleri tamamlamak için kendini zorlaman yerinde bir davranış olacaktır. Bugünün beklenmeyen giderlere dikkat edin.
BAŞAK
Bugün geciken ödemeler sizi rahatsız edebilir. Doğru kontakları kurduğunuz taktirde bu konuya bugün bir çözüm getirmeniz mümkün.
TERAZİ
Arzu edilen bir pozisyona veya randevuya ulaşmayı bugün hedefliyorsanız sabırlı olduğunuz taktirde başarınızın keyfini yaşayabileceksiniz.
AKREP
Mali durumu istikrara kavuşturmak biraz zaman alabilir, o nedenle bugün biraz karamsar olabilirsiniz. Öğrenciyseniz muhtemelen okulda başarılı olacaksın.
YAY
Bugün zorluklarınız olacak, bu nedenle sorumluluğu kabul etmeye hazır olmalısınız. Şimdi zorluklarla karşılaşırsanız çözdüğünüzde gelecekte rahat edersiniz.
OĞLAK
Şu anda fazladan çaba gösterecek motivasyona sahip değilsiniz. Yorgunluk veya can sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Boş verin, dinlenin en iyisi.
KOVA
Bugün üzerinde çalışmanız gereken yeni projeleriniz hayatınıza eklenebilir. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü enerji seviyeniz kontrolü ele almak için olması gereken yerde.
BALIK
Çevreniz size maddi, manevi inandıkları için sorumluluk veriyor. Emlak satışları ile ilgili bir konunuz varsa bu yine çevreniz tarafından iyi karşılanabilir.