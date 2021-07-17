Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 17 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

17.07.2021 - 09:18

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 1
Ay yine bütün gün boşlukta!

Artık Ay boşlukta dediğimde ne yapmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Eski işlere verin dikkatinizi. Yeniliklere kalkışmayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün gerilim hattında gibi hissedebilirsiniz kendinizi özellikle evliyseniz eşinizden, sevgiliniz varsa sevgilinizden kesinlikle uzak tutun derim.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Sabır sabır da nereye kadar? Bir anda özellikle hizmet verdiğiniz, aldığınız alanlarda kendinizi yorgun ve ağız dalaşına açık hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Kelimenin tam anlamıyla bugün kaş yapayım derken göz çıkarmanız pek bir mümkün. En iyisi siz uzaklaşın ve başka ortamlara atın kendinizi.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Uzun süredir sabırlı ve sessizliğinizi koruyorsanız ne mutlu size. Ama bugün sabır taşınız ol orta yerinden çatlayabilir. Ama siz yine de sakin olun.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün “aman ne çekeceğim bu zevzeği!” diyerek yakınızdan birkaç kişiyi uzaklaştırmadığınız sürece sorunsuz bir gün yaşamış sayın kendinizi.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün milletin yaptığı sorumsuz alışverişin, harcamaların faturaları size çıkabilir. Alınanların 15 gün iade süresi var, unutmayın.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Birileri size ceviz kadar aklıyla nasihatler edebilir, eleştiride bulunabilir. “Ama bu senin iyiliğin için…” diyebilir. Onu  derhal başınızdan atın derim.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Bugün sizin ruhunuz gerçekten havalarda dolaşabilir. Ne düşünürseniz anında görüntü yaşayabilirsiniz. Aman ha, düşüncelerinize dikkat edin!

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 10

Yay

Ortalık yerlerde bugün kendinizi göstermek ve biraz iltifat almak için çabalamanız mümkün. Yapmayın. Rezil olma olasılığınız var.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Tatil gününde bile bazı iş, güç meseleleri bugün önünüze çuvalla dökülebilir. Telefon trafiğinde kalabilirsiniz. Bence cevap verin.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün kendinizi biraz halsiz yorgun hissediyorsanız eğer, mutlaka sağlık konusunda aman geçer demeyin. Fazla efor sarf etmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021 - 13

Balık

Siz de bugün Akrep burcu gibi düşüncelerinize dikkat edin. İyi düşün, iyi olsun ata sözü bugün ki düsturunuz olsun. Dedikodudan uzak durun.

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