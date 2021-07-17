Günlük burç yorumları - 17 Temmuz 2021

17.07.2021 - 09:18
Koç
Bugün gerilim hattında gibi hissedebilirsiniz kendinizi özellikle evliyseniz eşinizden, sevgiliniz varsa sevgilinizden kesinlikle uzak tutun derim.
Boğa
Sabır sabır da nereye kadar? Bir anda özellikle hizmet verdiğiniz, aldığınız alanlarda kendinizi yorgun ve ağız dalaşına açık hissedebilirsiniz.
İkizler
Kelimenin tam anlamıyla bugün kaş yapayım derken göz çıkarmanız pek bir mümkün. En iyisi siz uzaklaşın ve başka ortamlara atın kendinizi.
Yengeç
Uzun süredir sabırlı ve sessizliğinizi koruyorsanız ne mutlu size. Ama bugün sabır taşınız ol orta yerinden çatlayabilir. Ama siz yine de sakin olun.
Aslan
Bugün “aman ne çekeceğim bu zevzeği!” diyerek yakınızdan birkaç kişiyi uzaklaştırmadığınız sürece sorunsuz bir gün yaşamış sayın kendinizi.
Başak
Bugün milletin yaptığı sorumsuz alışverişin, harcamaların faturaları size çıkabilir. Alınanların 15 gün iade süresi var, unutmayın.
Terazi
Birileri size ceviz kadar aklıyla nasihatler edebilir, eleştiride bulunabilir. “Ama bu senin iyiliğin için…” diyebilir. Onu derhal başınızdan atın derim.
Akrep
Bugün sizin ruhunuz gerçekten havalarda dolaşabilir. Ne düşünürseniz anında görüntü yaşayabilirsiniz. Aman ha, düşüncelerinize dikkat edin!
Yay
Ortalık yerlerde bugün kendinizi göstermek ve biraz iltifat almak için çabalamanız mümkün. Yapmayın. Rezil olma olasılığınız var.
Oğlak
Tatil gününde bile bazı iş, güç meseleleri bugün önünüze çuvalla dökülebilir. Telefon trafiğinde kalabilirsiniz. Bence cevap verin.
Kova
Bugün kendinizi biraz halsiz yorgun hissediyorsanız eğer, mutlaka sağlık konusunda aman geçer demeyin. Fazla efor sarf etmeyin derim.
Balık
Siz de bugün Akrep burcu gibi düşüncelerinize dikkat edin. İyi düşün, iyi olsun ata sözü bugün ki düsturunuz olsun. Dedikodudan uzak durun.