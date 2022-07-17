Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.07.2022 - 00:05
Ay, Balık burcunda ilerliyor. İdealler uğruna fedakarlık göstermek için yoğun bir duygusal motivasyon mevcut.
Koç
Algı ve sezgileriniz bugün size rehberlik edebilir. Düşlediğiniz hedefler için gereken planları yapabilirsiniz.
Boğa
Sosyal ilişkileriniz oldukça güçlü, bu gücü olumlu ve yapıcı şekilde yönlendirmenizde fayda var.
İkizler
Beklenmedik başarılara hazır olun. Hak ettiğinizi düşündüğünüzün de fazlası sizin olabilir.
Yengeç
İlişkilerinizi idealize etme eğilimi gösterebilirsiniz, bu eğilimi kendinizi kurban etmeden kullanmaya çalışın derim.
Aslan
Ortaklı gelirleriniz konusunda daha meraklı olabilirsiniz. Daha hassas ve duyarlı hissetmeniz olası.
Başak
İkili ilişkilerinizde çekingen bir tavra bürünebilirsiniz. Karşı tarafın başlatmasına ve davetine ihtiyaç duyabilirsiniz.
Terazi
Duygusal konular, sağlığınız üzerinde etkili olabilir. Daha pozitif ve yapıcı tavırların etkisi de olumlu nitelik taşır.
Akrep
Zıtlıkları dengelemek, çocuklarla bir arada olmak günün ana konusu olabilir. Çocuklarla vakit geçirmek, iyilik halinizin artmasına yardımcı olur.
Yay
Fikir alışverişinde bulunulan sohbetler etmek ve kendinizi bir yere ait hissetmek isteyebilirsiniz.
Oğlak
Başkalarından kolaylıkla etkilenebilirsiniz. Bu durum kendi kendinize huzursuz olmanıza sebep olabilir.
Kova
Kişisel anlamda gelişimsel olarak ne yapmanız gerektiğine hakimsiniz, bu doğrultuda kafanıza koyduğunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz.
Balık
Başarılı olmak istediğiniz konularda şans sizden yana. Dengeli ilerleyerek buna ulaşabilirsiniz.