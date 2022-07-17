Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.07.2022 - 00:05

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 1

Ay, Balık burcunda ilerliyor. İdealler uğruna fedakarlık göstermek için yoğun bir duygusal motivasyon mevcut.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 2

Koç

Algı ve sezgileriniz bugün size rehberlik edebilir. Düşlediğiniz hedefler için gereken planları yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Sosyal ilişkileriniz oldukça güçlü, bu gücü olumlu ve yapıcı şekilde yönlendirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Beklenmedik başarılara hazır olun. Hak ettiğinizi düşündüğünüzün de fazlası sizin olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

İlişkilerinizi idealize etme eğilimi gösterebilirsiniz, bu eğilimi kendinizi kurban etmeden kullanmaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Ortaklı gelirleriniz konusunda daha meraklı olabilirsiniz. Daha hassas ve duyarlı hissetmeniz olası.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 7

Başak

İkili ilişkilerinizde çekingen bir tavra bürünebilirsiniz. Karşı tarafın başlatmasına ve davetine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Duygusal konular, sağlığınız üzerinde etkili olabilir. Daha pozitif ve yapıcı tavırların etkisi de olumlu nitelik taşır.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Zıtlıkları dengelemek, çocuklarla bir arada olmak günün ana konusu olabilir. Çocuklarla vakit geçirmek, iyilik halinizin artmasına yardımcı olur.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 10

Yay

Fikir alışverişinde bulunulan sohbetler etmek ve kendinizi bir yere ait hissetmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Başkalarından kolaylıkla etkilenebilirsiniz. Bu durum kendi kendinize huzursuz olmanıza sebep olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 12

Kova

Kişisel anlamda gelişimsel olarak ne yapmanız gerektiğine hakimsiniz, bu doğrultuda kafanıza koyduğunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2022) - 13

Balık

Başarılı olmak istediğiniz konularda şans sizden yana. Dengeli ilerleyerek buna ulaşabilirsiniz.

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