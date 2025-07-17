Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2025)

Boğa: Bugün sakinliğin ve sabrın en güçlü silahların olacak. Karşına çıkan gelişmelere karşı fevri davranmak yerine gözlem yaparak ilerlemelisin. İş hayatında finansal planlamalar, borç alacak dengeleri ya da iş birliklerine dair detaylar dikkat çekebilir. Maddi konulara dair alacağın kararlar uzun vadede etkili olabilir. Aşk hayatında ise güven odaklı bir yaklaşım sergiliyorsun. Partnerinle aranda duygusal bir bağ olsa da, bazı konuların tekrar konuşulması gerekebilir. Yalnızsan, sakin ve kendine güvenli bir kişiyle tanışman mümkün. Bugün ne kadar sakin kalırsan, gelişmeler de o kadar istikrarlı olacak.