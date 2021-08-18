Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 18.08.2021 - 04:33

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 1

Jüpiter, koskoca Güneş’e kafa tutuyor.

Aşırılıklara açık bir gün. Şişkin egolarıyla, çok bilmiş tipler sizi sinir edebilir. Muhatap olmayın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 2

Koç

Kariyerinizle ilgili bazı beklentiler söz konusu olabilir. Bu beklentilerinizi çevrenizde çok fazla paylaşmamaya bugün gayret edin derim.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Hukuki konularda ufak tefek sıkıntılar yaşamanız muhtemel ne olursa olsun kendinize iyi bir danışman, avukat bulmanız çok iyi olacaktır.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 4

İkizler

İlişkiler konusunda kendinizi daha güvenli hissedebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz bu konu ile ilgili olarak çevrenizle uyumlu olun.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Çalışma hayatınızda kararsızlıklar ve problemler gün yüzüne çıkabilir; iş arkadaşlarınızın samimiyetine bir kere daha dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Aşk ilişkilerinde olumlu gelişmeler neden olmasın? Uzun süredir yüreğinizin çarptıran insanla olumlu gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 7

Başak

Taşınmayı düşünüyorsanız veya yeni bir evle ilgili bir karar vermek durumundaysanız bu kararınız için bugün olumlu bir gökyüzü var.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Aile büyükleriniz ile ilgili bazı sevimsiz haberler alabilirsiniz ama bunların altından kalkılamayacak sorunlar olduğunu söylemek doğru olmaz

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Bugün maddi konuda yapabileceklerinizin en iyisini yapmaya gayret edin. Gökyüzü para konusunda size gülümsüyor diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün para konusunda çok fazla ısrarcı olmamaya gayret edin çünkü ödemelerde ufak tefek sıkıntılar yaşamanız mümkün görünmekte.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Kendinizle ilgili kararlarda soğukkanlı ve akılcı olmanızda bugün fayda var, çevrenizin söylediklerine çok fazla kulak asmayın derim.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 12

Kova

Kafanızın içinde birçok konu birbirine girmiş bir halde olabilir, kendinizi daha çok dinlendirip öyle kararlar almanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021) - 13

Balık

İnternet üzerinde maddi manevi konularda yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz, sosyal konularda bu platformu Iyi kullanın derim.

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