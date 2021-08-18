Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 18.08.2021 - 04:33
Jüpiter, koskoca Güneş’e kafa tutuyor.
Aşırılıklara açık bir gün. Şişkin egolarıyla, çok bilmiş tipler sizi sinir edebilir. Muhatap olmayın derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kariyerinizle ilgili bazı beklentiler söz konusu olabilir. Bu beklentilerinizi çevrenizde çok fazla paylaşmamaya bugün gayret edin derim.
Boğa
Hukuki konularda ufak tefek sıkıntılar yaşamanız muhtemel ne olursa olsun kendinize iyi bir danışman, avukat bulmanız çok iyi olacaktır.
İkizler
İlişkiler konusunda kendinizi daha güvenli hissedebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz bu konu ile ilgili olarak çevrenizle uyumlu olun.
Yengeç
Çalışma hayatınızda kararsızlıklar ve problemler gün yüzüne çıkabilir; iş arkadaşlarınızın samimiyetine bir kere daha dikkat etmenizde fayda var.
Aslan
Aşk ilişkilerinde olumlu gelişmeler neden olmasın? Uzun süredir yüreğinizin çarptıran insanla olumlu gelişmeler olabilir.
Başak
Taşınmayı düşünüyorsanız veya yeni bir evle ilgili bir karar vermek durumundaysanız bu kararınız için bugün olumlu bir gökyüzü var.
Terazi
Aile büyükleriniz ile ilgili bazı sevimsiz haberler alabilirsiniz ama bunların altından kalkılamayacak sorunlar olduğunu söylemek doğru olmaz
Akrep
Bugün maddi konuda yapabileceklerinizin en iyisini yapmaya gayret edin. Gökyüzü para konusunda size gülümsüyor diyebiliriz.
Yay
Bugün para konusunda çok fazla ısrarcı olmamaya gayret edin çünkü ödemelerde ufak tefek sıkıntılar yaşamanız mümkün görünmekte.
Oğlak
Kendinizle ilgili kararlarda soğukkanlı ve akılcı olmanızda bugün fayda var, çevrenizin söylediklerine çok fazla kulak asmayın derim.
Kova
Kafanızın içinde birçok konu birbirine girmiş bir halde olabilir, kendinizi daha çok dinlendirip öyle kararlar almanızda fayda var.
Balık
İnternet üzerinde maddi manevi konularda yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz, sosyal konularda bu platformu Iyi kullanın derim.