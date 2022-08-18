Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.08.2022 - 00:11

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 1

Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Öncelik listenize denge ve huzuru alabilirsiniz. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 2

Koç

Sahip olduklarınızı savunma konusunda ısrarcı olabilirsiniz, ısrardan doğan alınganlık ve hassasiyet kendi değerinizle yüzleşmenizi sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Hedef listesinin ilk maddesi sizsiniz, diğer insanların istek ve dileklerinin önüne kendinizi rahatlıkla koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Sümenaltı ettiğiniz konular bugün huzursuz hissettirerek ortaya çıkabilir. Duygularınıza kulak vermeniz halinde pek çok detayla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Dostluk ve sağlam arkadaşlıklarınızı çeşitli hediyelerle taçlandırmak isteyebilirsiniz. Minnet duyacağınız güzel gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Kariyer hayatına ailenizdeki kadınların desteği söz konusu. Arkanızda duran insanların sayesinde projelerinizi hayata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 7

Başak

Uzun soluklu çalışmalar nihayete erebilir, mücadele ettiğiniz konularda yüzünüz gülebilir.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Bilmediğiniz ya da yeterince bilgi sahibi olmadığınız konular hakkında sürprizler yaşayabilir, bilgi edinebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 9

Akrep

İlişkilerinizde her anlamda tamamlanma arzusu duyabilirsiniz, bu arzu ile eksikliğini hissettiğiniz duyguları tatmin etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 10

Yay


Günlük hayatınızı kolaylaştıracak aletler ve pratik olan her şey ilginizi çekebilir. Rahat ve huzurlu anların peşine düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Keyif ve konfor alanınızı arttırma yoluna gidebilir, hayat kalitenizi arttırmaya yönelik harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 12

Kova

Çeşitli tarla/arsa gibi alanların değerlendirilmesi gündeme gelebilir, aile meclisinde görüşmeler yapılması olası.

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022) - 13

Balık

Yakın çevreniz ile irtibat halinde olabilir, karşılıklı ihtiyaç duyulan ilişkilerinize özen gösterebilirsiniz.

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