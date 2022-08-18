Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.08.2022 - 00:11
Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Öncelik listenize denge ve huzuru alabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sahip olduklarınızı savunma konusunda ısrarcı olabilirsiniz, ısrardan doğan alınganlık ve hassasiyet kendi değerinizle yüzleşmenizi sağlayabilir.
Boğa
Hedef listesinin ilk maddesi sizsiniz, diğer insanların istek ve dileklerinin önüne kendinizi rahatlıkla koyabilirsiniz.
İkizler
Sümenaltı ettiğiniz konular bugün huzursuz hissettirerek ortaya çıkabilir. Duygularınıza kulak vermeniz halinde pek çok detayla karşılaşabilirsiniz.
Yengeç
Dostluk ve sağlam arkadaşlıklarınızı çeşitli hediyelerle taçlandırmak isteyebilirsiniz. Minnet duyacağınız güzel gelişmeler yaşanabilir.
Aslan
Kariyer hayatına ailenizdeki kadınların desteği söz konusu. Arkanızda duran insanların sayesinde projelerinizi hayata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Başak
Uzun soluklu çalışmalar nihayete erebilir, mücadele ettiğiniz konularda yüzünüz gülebilir.
Terazi
Bilmediğiniz ya da yeterince bilgi sahibi olmadığınız konular hakkında sürprizler yaşayabilir, bilgi edinebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz.
Akrep
İlişkilerinizde her anlamda tamamlanma arzusu duyabilirsiniz, bu arzu ile eksikliğini hissettiğiniz duyguları tatmin etmeniz mümkün.
Yay
Günlük hayatınızı kolaylaştıracak aletler ve pratik olan her şey ilginizi çekebilir. Rahat ve huzurlu anların peşine düşebilirsiniz.
Oğlak
Keyif ve konfor alanınızı arttırma yoluna gidebilir, hayat kalitenizi arttırmaya yönelik harcamalarda bulunabilirsiniz.
Kova
Çeşitli tarla/arsa gibi alanların değerlendirilmesi gündeme gelebilir, aile meclisinde görüşmeler yapılması olası.
Balık
Yakın çevreniz ile irtibat halinde olabilir, karşılıklı ihtiyaç duyulan ilişkilerinize özen gösterebilirsiniz.