Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2025)

Aslan: Bugün aileniz ve evinizle ilgili konular gündemde olabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size huzur verecek. Aşk hayatınızda ise samimiyet ve güven duyguları ön planda. Partnerinizle duygusal bağlarınız güçlenebilir. Bekarsanız, geçmişten gelen duygular sizi etkileyebilir. İş hayatında ise evle ilgili projelerde başarı sağlayabilirsiniz. Maddi konularda ise uzun vadeli planlar yapmanız gereken bir dönem. İç huzurunuzu koruyarak sağlam adımlar atmaya özen gösterin.