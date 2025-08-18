Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün içsel bir dönüşüm arzusu duyabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için güçlü bir motivasyon hissediyorsunuz. Aşk hayatınızda partnerinizle daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Bekarsanız, duygularınızı yoğun yaşayacağınız biriyle tanışabilirsiniz. İş hayatında ise değişime açık olmanız başarıyı getirecek. Maddi konularda ise eski yöntemlerden vazgeçip yenilikçi adımlar atmalısınız.