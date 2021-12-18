Astrolog Murat İpek'ten 18 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Düşüncelerin karıştığı bir gün.\nBugün biraz dalgın olabiliriz. Dolunay öncesi artık feragat edeceğimiz unsurları ele alabiliriz.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nYeni başlangıçlar, hayatınızın kontrolünü elinize almanız ve sizi mutlu edecek bir yöne gitmeniz için sizi motive edecek. Boğa\nAklından geçenleri söyleceğin bir gün gibi durmakta. Çevrenizdekileri ve tabi sizi kırıp dökmeyecek ise konuşun. Ama dikkatli olun yine de. İkizler\nİlişkiniz konusunda bazı belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. En sevmediğiniz şey ortada kalmak, evet ama buna neden siz de olabilirsiniz? Yengeç\nBir şeyleri bir arada tutmak, iyi yaptığınız bir şeydir. Arkadaşlarınız ve ailenizden birileri bu anlamda sizin tarafsızlığınıza ihtiyaç duyabilir. Aslan\nDikkatle dinleyin, ancak kendinizi kaptırmayın. Yardım etmek için yaptığınız şeyin, zamanınızı ve uzmanlığınızı heba etmemesine dikkat edin. Başak\nOlanları sindirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın ve gelecek yıla girmeden önce ak koyunu, kara koyunu şöyle bir ayıklayın. Terazi\nZihninizde oynamakta olan hem profesyonel hem de duygusal çöp meseleleri temizlemek için daha fazla çaba gösterin bugün. Akrep\nGeri adım atın ve nasıl ilerlemeniz gerektiğini yeniden düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Eşitlik için çabalayın karlı çıkan siz olacaksınız. Yay\nDaha az şanslı olanlara yardım etmeyi istemek takdire şayandır, ancak bunu zor kazanılan paranızla yapmayın isterseniz. Oğlak\nBüyük resme ve aklınızdaki hedeflere bakın. Birlikte çalıştığınız birilerinin sizi strese sokmasına izin vermeyin. Kendinize ve yeteneklerinize inanın. Kova\nDeneyim hayatın baharatıdır ve yaşam tarzınızda size daha fazla mutluluk getirecek ayarlamalar yapmanıza yardımcı olabilir. Balık\nKişisel bir değişiklik, bir dizi yeni olasılığın kapısını açacak. Keza bu aralar sevgili olmak, aşk yaşamak gibi konularda kendinizi yoklayın derim.