Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022)

Ay, Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. Farklı görüşlerle ortak bir paydada buluşacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz, uyum teması ön planda.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Bugün sağlık konusunda başlangıçlara girişebilirsiniz. Ve bazı estetik mevzular dikkatinizi çekebilir. Uzun süredir ilk defa kariyerle ilgili iyi gelişmeler olabilir.
BOĞA
Kendinizi yapmanız gerekenlere konsantre etmenizde fayda var. Biraz içe dönük olmanız mümkün. Gönül meselelerinde enteresan sözler duyabilirsiniz.
İKİZLER
Bugün iş konusunda öteden beri gelen karmaşaya olumlu bir çözüm geliştirmeniz mümkün duruyor. Özellikle aile içinden gelebilecek yardımlar varsa kabul edin.
YENGEÇ
Yurtdışı, yabancı ülkeler ve varsa işiniz bu konularda enteresan gelişmeler sizi bekleyebilir. Özellikle eğitim konusunda bugün yapacaklarınızı yapın iyi bir gün.
ASLAN
Bugün sosyal konularda yardımcı ve eli açık bir şekilde bulabilirsiniz. Çok konuşmalar ve yardımlaşma üzerine fazlasıyla muhabbet dönebilir.
BAŞAK
Uzun süredir yaşadığınız kariyer kaosunda artık sonlara geldiniz ve artık çözüm konusunda gerçek adımlar atmanız söz konusu olabilir. Fırsatları kaçırmayın.
TERAZİ
Bugün duygusal hayatınızda ufak çaplı çalkantılar olabilir. Çok takmamaya çalışın. Özellikle aşk meşk konuları kafanıza takılıp sizi yorabilir. Müsaade etmeyin.
AKREP
Para konuşurken veya hesabı yaparken dikkatli davranmanızda fayda var. Azı çok, çok olanı az görebilirsiniz. O nedenle dikkatli davranmanızda fayda var.
YAY
Çok daha neşeli ve keyifli bir gün yaşayacaksınız gibi görünmekte. Devlet daireleri ilgili işler güçler varsa sıvayın kolları yapın bitsin. Ayrıca çapkınlığa açık bir gün.
OĞLAK
Kredileriniz, borçlarınız ve eşinizin finansal durumuyla ilgili konular ön planda olacaktır bugün. Zihninizin daha hızlı çalışacağı ve daha hızlı kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz.
KOVA
Bugün kendiniz için güzel bir şeyler yapmanız ne hoş olur. Kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. ikili ilişkiler konusuna çok da girmeyin bugün gereksiz uzayabilir.
BALIK
Evlilik, uzun süreli beraberlikler konusunda olumlu gelişmeler olabilir. Bu anlamda varsa önceden gelen sıkıntılar, problemler konuyu masaya yatırıp çözün derim.