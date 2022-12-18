Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 1

Ay, Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. Farklı görüşlerle ortak bir paydada buluşacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz, uyum teması ön planda.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Bugün sağlık konusunda başlangıçlara girişebilirsiniz. Ve bazı estetik mevzular dikkatinizi çekebilir. Uzun süredir ilk defa kariyerle ilgili iyi gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Kendinizi yapmanız gerekenlere konsantre etmenizde fayda var. Biraz içe dönük olmanız mümkün. Gönül meselelerinde enteresan sözler duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Bugün iş konusunda öteden beri gelen karmaşaya olumlu bir çözüm geliştirmeniz mümkün duruyor. Özellikle aile içinden gelebilecek yardımlar varsa kabul edin.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Yurtdışı, yabancı ülkeler ve varsa işiniz bu konularda enteresan gelişmeler sizi bekleyebilir. Özellikle eğitim konusunda bugün yapacaklarınızı yapın iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Bugün sosyal konularda yardımcı ve eli açık bir şekilde bulabilirsiniz. Çok konuşmalar ve yardımlaşma üzerine fazlasıyla muhabbet dönebilir.       

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Uzun süredir yaşadığınız kariyer kaosunda artık sonlara geldiniz ve artık çözüm konusunda gerçek adımlar atmanız söz konusu olabilir. Fırsatları kaçırmayın.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Bugün duygusal hayatınızda ufak çaplı çalkantılar olabilir. Çok takmamaya çalışın. Özellikle aşk meşk konuları kafanıza takılıp sizi yorabilir. Müsaade etmeyin.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 9

AKREP

Para konuşurken veya hesabı yaparken dikkatli davranmanızda fayda var. Azı çok, çok olanı az görebilirsiniz. O nedenle dikkatli davranmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 10

YAY

Çok daha neşeli ve keyifli bir gün yaşayacaksınız gibi görünmekte. Devlet daireleri ilgili işler güçler varsa sıvayın kolları yapın bitsin. Ayrıca çapkınlığa açık bir gün.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Kredileriniz, borçlarınız ve eşinizin finansal durumuyla ilgili konular ön planda olacaktır bugün. Zihninizin daha hızlı çalışacağı ve daha hızlı kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 12

KOVA

Bugün kendiniz için güzel bir şeyler yapmanız ne hoş olur.  Kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. ikili ilişkiler konusuna çok da girmeyin bugün gereksiz uzayabilir.

Günlük burç yorumları (18 Aralık 2022) - 13

BALIK

Evlilik, uzun süreli beraberlikler konusunda olumlu gelişmeler olabilir. Bu anlamda varsa önceden gelen sıkıntılar, problemler konuyu masaya yatırıp çözün derim.

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