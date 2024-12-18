Günlük burç yorumları (18 Aralık 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Ay Aslan burcuna geçiyor. Mars ile kavuşum enerjisini tüm gün hissettirecek. Plüton ve Venüs ile karşıt pozisyonda olması, ilişkiler açısından gergin bir gün oluşturabilir. Daha dışa dönük bir enerji aktif olacak, bu durum dışarıda yapılması gereken işlerin önceliğe alınmasına etki edebilir.

Ay-Mars kavuşumu, Merkür ile olumlu açı oluşturacak. Bu durum ticari faaliyetler için olumlu etkiler oluşturabilir. Bir şeyleri uygun fiyata alabilmek adına fırsatlar oluşabilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki olumlu açı maddi kaynaklar açısından şanslı etkiler barındırıyor.