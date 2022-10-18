Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022)

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 1

Ay, Aslan burcuna geçti. Benlik algısı aldığınız kararlarda kendini hissettirebilir, kişisel bakım ve saç kesimi için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Egonuzu besleyip kendinizi gösterebileceğiniz aktivitelerde bulunabilirsiniz. Maceracı atılımlar ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Ailenizle ve yuvanızla ilgili gururlanacağınız durumlar gelişebilir. Alışkanlık ve kurallarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Sahip olduğunuz fikir ve amaçlarınızın tutarlı olmasına özen gösterebilirsiniz. İyi olduğunuz alanlarda koltuk kabartacak başarılarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Yeteneklerinizi sergileyerek para kazanmaya çalışabilirsiniz. Bağımsız olmak, kendi paranızı kazanmak önemli olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Beğenilme ve takdir edilme arzusuyla hareket edebilirsiniz. Kararlı olduğunuz konularda olumlu sonuçlar almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Geçmişin zihninizde yaşattığı dinamizm hareketinizi kısıtlayabilir, benliğinizi besleyerek iyi olduğunuz alanlardaki etkinliğinizi arttırmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Para biriktirmek yerine lüks harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş toplantıları ve çeşitli sosyal aktivitelere vakit ayırmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 9

AKREP

Bireysel çabalarınızın karşılığını almanız için birtakım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sözel alanlardaki becerileriniz göz doldurabilir.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 10

YAY

Gelişen olaylara karşı yön veren, öncülük eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Merak duygusu ile sorgulamalarınız artabilir.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Benmerkezci bir tavır ile ilgi talep etmeniz mümkün. Sabit fikirli olduğunuz konularda inisiyatif almanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 12

KOVA

Takım çalışmaları, gruplar ve iş birliklerinde başarılı olabilirsiniz. Eleştirilere yeterince açık hissetmemeniz olası.

Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022) - 13

BALIK

 Yaptığınız işlerin gurur kaynağı olması önem taşıyor. Kendini ispatlama arzusunun bir ihtiras haline getirmemekte fayda var.

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