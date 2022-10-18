Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022)

Ay, Aslan burcuna geçti. Benlik algısı aldığınız kararlarda kendini hissettirebilir, kişisel bakım ve saç kesimi için uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Egonuzu besleyip kendinizi gösterebileceğiniz aktivitelerde bulunabilirsiniz. Maceracı atılımlar ilginizi çekebilir.
BOĞA
Ailenizle ve yuvanızla ilgili gururlanacağınız durumlar gelişebilir. Alışkanlık ve kurallarınızı gözden geçirebilirsiniz.
İKİZLER
Sahip olduğunuz fikir ve amaçlarınızın tutarlı olmasına özen gösterebilirsiniz. İyi olduğunuz alanlarda koltuk kabartacak başarılarınız olabilir.
YENGEÇ
Yeteneklerinizi sergileyerek para kazanmaya çalışabilirsiniz. Bağımsız olmak, kendi paranızı kazanmak önemli olabilir.
ASLAN
Beğenilme ve takdir edilme arzusuyla hareket edebilirsiniz. Kararlı olduğunuz konularda olumlu sonuçlar almanız mümkün.
BAŞAK
Geçmişin zihninizde yaşattığı dinamizm hareketinizi kısıtlayabilir, benliğinizi besleyerek iyi olduğunuz alanlardaki etkinliğinizi arttırmanızda fayda var.
TERAZİ
Para biriktirmek yerine lüks harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş toplantıları ve çeşitli sosyal aktivitelere vakit ayırmanız mümkün.
AKREP
Bireysel çabalarınızın karşılığını almanız için birtakım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sözel alanlardaki becerileriniz göz doldurabilir.
YAY
Gelişen olaylara karşı yön veren, öncülük eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Merak duygusu ile sorgulamalarınız artabilir.
OĞLAK
Benmerkezci bir tavır ile ilgi talep etmeniz mümkün. Sabit fikirli olduğunuz konularda inisiyatif almanız gerekebilir.
KOVA
Takım çalışmaları, gruplar ve iş birliklerinde başarılı olabilirsiniz. Eleştirilere yeterince açık hissetmemeniz olası.
BALIK
Yaptığınız işlerin gurur kaynağı olması önem taşıyor. Kendini ispatlama arzusunun bir ihtiras haline getirmemekte fayda var.