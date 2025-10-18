Günlük burç yorumları (18 Ekim 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Ekim 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjiniz dışa dönük olsa da sabah saatlerinde içsel huzursuzluk hissedebilirsiniz. Alacağınız bazı kararlar başkalarının fikirlerinden etkilenmeden şekillenmeli. Özellikle arkadaş çevresinden gelen önerilere karşı temkinli olun; herkes sizin kadar cesur değil. Fiziksel aktiviteler sizi rahatlatabilir, kısa bir yürüyüş bile zihninizi toparlayabilir. Aşk hayatında fazla kontrolcü tavırlardan kaçınmak faydalı olur. Gün boyunca sizi sabırsızlığa iten durumlara karşı sakin kalmayı başarabildiğinizde kazanan siz olacaksınız. Hedefinize giden yolda bugün sessizlik bile bir strateji olabilir.