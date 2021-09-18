Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 18.09.2021 - 07:02

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 1

12.00'den gece yarısına kadar Ay boşlukta

Eski işlerinize, yarım kalmış işlere sarılın ve bitirin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 2

Koç

Hayal kırıklığı yaşamamanız için bugün kendinizi mümkün mertebe özel hayatınızdan çok işe verin. Olmadı evinizi düzenleyin.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 3

Boğa

Bugün önemli kariyer konuşmaları, planlamaları, iş ile ilgili hararetli laflar duyabilirsiniz. Siz sakin ve akılcı davranırsanız kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 4

İkizler

Uzun süreden sonra ilk defa “Evet ya her şey yolunda galiba” diyecekseniz gibi görünüyor. Emin olmadan güzel haberleri yaymayın ortalığa.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Aile büyükleriyle hoş sohbet etmek, onların varsa angarya işlerini halletmek için ideal bir gün. İster severek, ister mecbur kalarak yapın bitsin.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 6

Aslan

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle konuşmalarınızda fazla atıp tutmamaya gayret edin derim. Sonra biliyorsunuz hurmalar tırmalar.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 7

Başak

İş, güç, hazırlık, orayı topla, burayı derle… Bütün bir günü hizmetçi gibi geçirme potansiyeliniz hayli fazla. Bence bırakın her şeyi kaçın gidin.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 8

Terazi

Kendinizi aleni aşk konusunda veya ilişkiler konusunda hayli güçlü ve iş bitirici hissedebilirsiniz. Ama Ay boşlukta, yeni bir şeylere kalkışmayın.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 9

Akrep

Bugün incir çekirdeğini doldurmayacak mevzulara girip de var olan ilişkinizi sorgulayıp yıpratmayın, olur mu? Çenenizi tutmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 10

Yay

Bugün durup dururken ani bir aydınlanma yaşayıp “Tamam buraya kadar” diyerek hayatınızı değiştirecek adımlar atmaya kalkabilirsiniz. Yapmayın!

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Paraya verin dikkatinizi ama Ay boşlukta, o nedenle yeni başlangıçlardan da uzak durun. Plan yapın ve yapacağınız işleri organize edin yeterli.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 12

Kova

Önümüzdeki haftaya hazırlanmanız gereken şeyler varsa hazırlık yapmanız için ideal bir gün yaşayabilirsiniz. Çalışın ve toparlayın işlerinizi.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021) - 13

Balık

Kararsız kalıp “O mu, bu mu?” diye ortalıkta dolaşabilirsiniz. Yeni bir şeylere kalkışmadığınız sürece kararsız bir şekilde dolanmanızda hiç sakınca yok.

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