Günlük burç yorumları (18 Eylül 2021)

ntv.com.tr 18.09.2021 - 07:02
12.00'den gece yarısına kadar Ay boşlukta
Eski işlerinize, yarım kalmış işlere sarılın ve bitirin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hayal kırıklığı yaşamamanız için bugün kendinizi mümkün mertebe özel hayatınızdan çok işe verin. Olmadı evinizi düzenleyin.
Boğa
Bugün önemli kariyer konuşmaları, planlamaları, iş ile ilgili hararetli laflar duyabilirsiniz. Siz sakin ve akılcı davranırsanız kazanırsınız.
İkizler
Uzun süreden sonra ilk defa “Evet ya her şey yolunda galiba” diyecekseniz gibi görünüyor. Emin olmadan güzel haberleri yaymayın ortalığa.
Yengeç
Aile büyükleriyle hoş sohbet etmek, onların varsa angarya işlerini halletmek için ideal bir gün. İster severek, ister mecbur kalarak yapın bitsin.
Aslan
Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle konuşmalarınızda fazla atıp tutmamaya gayret edin derim. Sonra biliyorsunuz hurmalar tırmalar.
Başak
İş, güç, hazırlık, orayı topla, burayı derle… Bütün bir günü hizmetçi gibi geçirme potansiyeliniz hayli fazla. Bence bırakın her şeyi kaçın gidin.
Terazi
Kendinizi aleni aşk konusunda veya ilişkiler konusunda hayli güçlü ve iş bitirici hissedebilirsiniz. Ama Ay boşlukta, yeni bir şeylere kalkışmayın.
Akrep
Bugün incir çekirdeğini doldurmayacak mevzulara girip de var olan ilişkinizi sorgulayıp yıpratmayın, olur mu? Çenenizi tutmanız gerekebilir.
Yay
Bugün durup dururken ani bir aydınlanma yaşayıp “Tamam buraya kadar” diyerek hayatınızı değiştirecek adımlar atmaya kalkabilirsiniz. Yapmayın!
Oğlak
Paraya verin dikkatinizi ama Ay boşlukta, o nedenle yeni başlangıçlardan da uzak durun. Plan yapın ve yapacağınız işleri organize edin yeterli.
Kova
Önümüzdeki haftaya hazırlanmanız gereken şeyler varsa hazırlık yapmanız için ideal bir gün yaşayabilirsiniz. Çalışın ve toparlayın işlerinizi.
Balık
Kararsız kalıp “O mu, bu mu?” diye ortalıkta dolaşabilirsiniz. Yeni bir şeylere kalkışmadığınız sürece kararsız bir şekilde dolanmanızda hiç sakınca yok.