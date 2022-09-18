Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 18.09.2022 - 00:03

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 1

Ay, Yengeç burcuna geçti. Aile işleri ve gayrimenkul konuları gündemde olabilir. Hassasiyet hissettiğiniz alanlarda artış yaşanması mümkün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Ailenizle fazladan alâkadar olabilirsiniz. Ev yaşamı ve düzeniyle ilgili fikirlerinizi gerçekleştirecek fırsatlar yaratabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Yeni bir dil öğrenme arzusunda olabilirsiniz, yakın çevrenizde hoş etkileşimler yaşanması muhtemel.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Gelirlerinizde hızlanma, ani kayıplar yaşanabilir. Finansal konularda acele davranmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Duygusal anlamda beslenmeye ve bir bütünün par.ası olarak hissetmeye ihtiyacınız olabilir. Tonere edebileceğinizden fazlasını vermemeye dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Başkalarından sakladığınız ve zamanla unuttuğunuz bazı duygular başka şekillerde baskın gelebilir ve kendini hatırlatabilir, çeşitli yüzleşmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Hayattan beklentilerinizi, ideallerinizi ve amaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Duygusal tepkiler vermekten kaçınmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Gizlediğiniz konularda bazı başlıklar gündeme gelebilir, iş yerinde aynı anda dönen pek çok bilgiye ulaşmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 9

AKREP

Farklı olana çekilebilir, bulunduğunuz ortamlardan sıyrılıp uzaklara gitmek ve yeni deneyimler elde etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 10

YAY

Hatırası olan eşyalara düşkün olabilirsiniz, sahip olma arzusu ile hareket etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Duygusal manipülasyonlara dikkat. Duygusal tepkiler verebilir, hızlı hareket etme isteğiyle düşünmeden karar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 12

KOVA

Çeşitli çatışma araçlarını savuşturmak için kurban rolü üstlenebilirsiniz, tam olarak olmasa bile kendinizi ifade etmenizde fayda  var.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022) - 13

BALIK

Ruhsal derinliğe sahip ilişkiler kurmayı hedefleyebilir, içinizdeki sevgiyi akıtabileceğiniz alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER