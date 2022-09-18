Günlük burç yorumları (18 Eylül 2022)

Haberler 18.09.2022 - 00:03
Ay, Yengeç burcuna geçti. Aile işleri ve gayrimenkul konuları gündemde olabilir. Hassasiyet hissettiğiniz alanlarda artış yaşanması mümkün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Ailenizle fazladan alâkadar olabilirsiniz. Ev yaşamı ve düzeniyle ilgili fikirlerinizi gerçekleştirecek fırsatlar yaratabilirsiniz.
BOĞA
Yeni bir dil öğrenme arzusunda olabilirsiniz, yakın çevrenizde hoş etkileşimler yaşanması muhtemel.
İKİZLER
Gelirlerinizde hızlanma, ani kayıplar yaşanabilir. Finansal konularda acele davranmamakta fayda var.
YENGEÇ
Duygusal anlamda beslenmeye ve bir bütünün par.ası olarak hissetmeye ihtiyacınız olabilir. Tonere edebileceğinizden fazlasını vermemeye dikkat etmenizde fayda var.
ASLAN
Başkalarından sakladığınız ve zamanla unuttuğunuz bazı duygular başka şekillerde baskın gelebilir ve kendini hatırlatabilir, çeşitli yüzleşmeler söz konusu.
BAŞAK
Hayattan beklentilerinizi, ideallerinizi ve amaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Duygusal tepkiler vermekten kaçınmanızda fayda var.
TERAZİ
Gizlediğiniz konularda bazı başlıklar gündeme gelebilir, iş yerinde aynı anda dönen pek çok bilgiye ulaşmanız mümkün.
AKREP
Farklı olana çekilebilir, bulunduğunuz ortamlardan sıyrılıp uzaklara gitmek ve yeni deneyimler elde etmek isteyebilirsiniz.
YAY
Hatırası olan eşyalara düşkün olabilirsiniz, sahip olma arzusu ile hareket etmeniz mümkün.
OĞLAK
Duygusal manipülasyonlara dikkat. Duygusal tepkiler verebilir, hızlı hareket etme isteğiyle düşünmeden karar alabilirsiniz.
KOVA
Çeşitli çatışma araçlarını savuşturmak için kurban rolü üstlenebilirsiniz, tam olarak olmasa bile kendinizi ifade etmenizde fayda var.
BALIK
Ruhsal derinliğe sahip ilişkiler kurmayı hedefleyebilir, içinizdeki sevgiyi akıtabileceğiniz alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.