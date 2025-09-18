Günlük burç yorumları (18 Eylül 2025)

Balık: Bugün hayallerinizle gerçekler arasında denge kurmak sizin için önemli olacak. Aşk hayatında duygusal beklentileriniz artabilir, ancak karşınızdaki kişinin sınırlarına da saygı göstermeniz gerekiyor. Bu dengeyi yakaladığınızda, ilişkinizde daha sıcak ve samimi bir hava oluşacak. İş hayatında sanatsal ya da ruhsal yönü olan işler size daha çok hitap edebilir. Rutin işlerden biraz uzaklaşmak faydalı olur. Maddi anlamda sezgileriniz güçlü, ama yine de gerçekçi planlamaları ihmal etmeyin.