Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021

18.06.2021 - 04:18
Ay 12:00’ye kadar boşlukta. Yeni bir şeylere kalkışmayın
Bugün konsantrasyon isteyen işler için ideal. Dikkatinizi daha çabuk yoğunlaştırabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün “Benim yüzüm ne zaman gülecek?” diye sormayın. Bunun yıldızlarla hiçbir alakası yok. En kötü zamanda bile gülümsemek yüz kaslarıyla ilgili.
Boğa
Gönül meselelerinde eğer aklınızı başınıza toplar ve akılla hareket ederseniz bugünün kazananı siz olacaksınız dersem yanlış olmaz.
İkizler
Taşınma, tadilat konuları önünüze gelebilir ve siz bu konuda bir karar almak durumunda kalabilirsiniz. Duygusal anlamda baskı yaşayabilirsiniz.
Yengeç
Kendinizi her açıdan yorgun hissetmeniz çok doğal. Maddi anlamda hareket alabilirsiniz. Doğru kararlar içindeyseniz hareket alın derim.
Aslan
Para konusunda kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz. Bu anlamda biraz daha geleceğe bakarak hareket ederseniz durumu çözebilirsiniz.
Başak
Kendinizi yeniliklere açık bir noktada hissetmeniz elbette bugün mümkün. Ve kendiniz için artık bir şeyler yapın bugün. Bunun için gökyüzü olumlu.
Terazi
Kadın yöneticilere dikkat ettiğiniz sürece bugünün kazananı siz olabilirsiniz. Kendinizi bir çok konuda hazır hissettiğiniz bir gün yaşıyor olabilirsiniz.
Akrep
Bugün kafanızı bir çok meselede netleştirebilirsiniz. Ve “artık tamam…” diye başlayan cümleleri daha sık kuracağınız bir günden geçeceksiniz diyebiliriz.
Yay
Bugün sağlık ve çalışma koşulları açısından gergin bir günden geçebilirsin. faturayı çocuklara ve sevgilinize çıkarmadığınız sürece sorun yaşamazsınız.
Oğlak
İş konusunda kırgınlıklara ve kendinizi ortaya koymak anlamında bugün görülmeme riski ile karşı karşıyasınız diyebiliriz. Gerginlikten uzak durun.
Kova
Venüs, Plüton denilen musibetle zor açıya ilerliyor. Artık sağlık konusunda daha dikkatli olmanız gerekmekte. Ve arkadaşlarınızla da takışmayın derim.
Balık
Öğleden sonra işlerinizi halletmeye bakın. Angarya toparlamak için ideal bir gün. Bugün kendinize “çalış köle!” demeniz pek mümkün. Hadi çalışın.