Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 18 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

18.06.2021 - 04:18

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 1

Ay 12:00’ye kadar boşlukta. Yeni bir şeylere kalkışmayın

Bugün konsantrasyon isteyen işler için ideal. Dikkatinizi daha çabuk yoğunlaştırabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün “Benim yüzüm ne zaman gülecek?” diye sormayın. Bunun yıldızlarla hiçbir alakası yok. En kötü zamanda bile gülümsemek yüz kaslarıyla ilgili.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 3

Boğa

Gönül meselelerinde eğer aklınızı başınıza toplar ve akılla hareket ederseniz bugünün kazananı siz olacaksınız dersem yanlış olmaz.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 4

İkizler

Taşınma, tadilat konuları önünüze gelebilir ve siz bu konuda bir karar almak durumunda kalabilirsiniz. Duygusal anlamda baskı yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Kendinizi her açıdan yorgun hissetmeniz çok doğal. Maddi anlamda hareket alabilirsiniz. Doğru kararlar içindeyseniz hareket alın derim.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 6

Aslan

Para konusunda kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz. Bu anlamda biraz daha geleceğe bakarak hareket ederseniz durumu çözebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 7

Başak

Kendinizi yeniliklere açık bir noktada hissetmeniz elbette bugün mümkün. Ve kendiniz için artık bir şeyler yapın bugün. Bunun için gökyüzü olumlu.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 8

Terazi

Kadın yöneticilere dikkat ettiğiniz sürece bugünün kazananı siz olabilirsiniz. Kendinizi bir çok konuda hazır hissettiğiniz bir gün yaşıyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 9

Akrep

Bugün kafanızı bir çok meselede netleştirebilirsiniz. Ve “artık tamam…” diye başlayan cümleleri daha sık kuracağınız bir günden geçeceksiniz diyebiliriz.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün sağlık ve çalışma koşulları açısından gergin bir günden geçebilirsin. faturayı çocuklara ve sevgilinize çıkarmadığınız sürece sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 11

Oğlak

İş konusunda kırgınlıklara ve kendinizi ortaya koymak anlamında bugün görülmeme riski ile karşı karşıyasınız diyebiliriz. Gerginlikten uzak durun.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 12

Kova

Venüs, Plüton denilen musibetle zor açıya ilerliyor. Artık sağlık konusunda daha dikkatli olmanız gerekmekte. Ve arkadaşlarınızla da takışmayın derim.

Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021 - 13

Balık

Öğleden sonra işlerinizi halletmeye bakın. Angarya toparlamak için ideal bir gün. Bugün kendinize “çalış köle!” demeniz pek mümkün. Hadi çalışın.

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