Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 01:29
Ay Kova burcunda ilerliyor. Orijinal eserler ve fikirleri kolaylıkla ortaya koyabilirsiniz. Rutinin ve geleneksel kalıbın dışına çıkmanız olası.
Koç
Sosyal medya ve sosyal ilişkilerinizde ciddi bir tavır sergileyebilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almaya açık olabilirsiniz.
Boğa
Kariyerinize yön vermek, bulunduğunuz pozisyonu korumak için çalışabilirsiniz. Bazı sınırların yeniden çizilmesi söz konusu.
İkizler
Uzaklardan ya da eğitim hayatından gelecek haberler planlarınızı ertelemenize sebep olabilir.
Yengeç
Belli grup veya kişilerin maddi sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Çaresiz ya da çözümsüz hissetmeniz olası.
Aslan
Duygularınızı ifade etmek kolay olmayabilir, karşı tarafa daha talepkâr ve baskın olabilirsiniz.
Başak
Beklediğiniz terfiler veya iş hayatındaki iyileştirmelerde gecikme olabilir.
Terazi
Rahatınızı kısıtlayan, huzursuz edici olaylar gelişebilir. Başkalarıyla kurduğunuz ilişkileri gözden geçirebilirsiniz.
Akrep
Ailenizden uzaklaşmak, bireyselliğinizin tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde durmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.
Yay
Bulunduğunuz yere sıkışmış hissedebilirsiniz. Kardeşleriniz veçevreinze karşı kırıcı olmamaya dikkat.
Oğlak
Topluluk veya grup çalışmalarından kazanç elde edebilir, kalıcı işlere istekli olabilirsiniz.
Kova
Sorumluluk almaya açık ve hazırsınız. Yeni kararları diğerlerine açıklamak için girişimde bulunabilirsiniz.
Balık
Kendinizle beraber pek çok insanı düşünüyor olmak mental anlamda yorucu olabilir. Gerekenleri tek başınıza yapmaktan kaçınmalısınız.