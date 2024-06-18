Günlük burç yorumları (18 Haziran 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, duygularımızı maskelemeye, örtmeye çabalayabiliriz. Ancak sevdiğimiz ve güvende hissettiğimiz insanların arasında kendimizi daha rahat hissedebiliriz. Daha çok sezgilerimiz ile hareket edebilir, duygusal anlamda öfkeli, kuşkucu, huzursuz hissedebiliriz.