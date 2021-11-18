Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 07:05

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 1

Hayaller Barselona, gerçekler Bursa!

Hayallerle, gerçekler arasında gidip geldiğimiz bir gün yaşamamız çok mümkün. Ruhunuza sahip çıkın!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 2

Koç

Para durumunuz veya finansal hedefleriniz hakkında birisiyle bir anlaşma olabilir. Olabildiğince dikkatli davranın.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 3

Boğa

Aşırıya kaçma eğilimi uyandıran duygular, kendinize her zamanki sınırlarınızı hatırlatmak durumunda kalabilir.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 4

İkizler

Bugün makul bir şekilde yönetebileceğinizden çok fazla proje üstlenmek veya daha fazla etkinlik düzenlemek çok cazip gelebilir.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bugün; kendiniz, özel bir kişi veya hayatınızdaki bir proje hakkında anlamlı bir şeyler öğrenmeniz pek mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 6

Aslan

Size en yakın duran insanlarda güç oyunları ortaya çıkabileceğinden biraz gerginlik yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 7

Başak

Oldukça kararlı ve hırslısınız, finansal veya iş sorununu oldukça yaratıcı bir şekilde çözebilirsiniz. Hadi sıvayın kolları.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 8

Terazi

Bir projenin ne kadar çaba veya kaynak gerektirdiğini yanlış değerlendirmediğinize dikkat edin.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 9

Akrep

Başkalarının beklediğini yapmak için güçlü bir çekim hissediyor olabilirsin, ama kendi işini, kendi yolunu yapmaya adadın.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 10

Yay

Hoşnutsuzluk duygularınız harekete geçse de, duygularınızı yüksek sesle ve net bir şekilde önce kendinize konuşun.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bugünü düşüncelerinizi geliştirmek ve yapacak yeni şeyler aramak için kullanın. İyi sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 12

Kova

Gerçek olamayacak kadar iyi görünen şeyler, bekle ve gör yaklaşımınızın bir sonucu neden olmasın? Biraz sabır.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2021) - 13

Balık

En iyi sonuçlar için anlık tepkiler vermek yerine bir oyun planı geliştirin. Yapılan bir bağlantı veya paylaşılan bir an önemli ve anlamlı olabilir.

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