Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022)

Ay, başak burcundaki transitine devam ediyor. Huzursuzluklar üzerine odaklanmak yerine kabullenici bir tavır edinmekte fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Sağlığınızla ilgili tereddüt ettiğiniz noktalarda destek alabilirsiniz. Günlük rutinler ve yapılması gerekenlerle meşgul olabilirsiniz.
BOĞA
Ev yaşamı, dekorasyon ve yeni eşyalarla ilgilenebilirsiniz. Keyif alacağınız yeni alanlar yaratmak için fırsat bulabilirsiniz.
İKİZLER
Aile büyükleriyle iletişim ve etkileşimleriniz artabilir. Kalıcı hale getirmek istediğiniz çalışmalar için destek alabilirsiniz.
YENGEÇ
Ticari faaliyet ve girişimler gündeminizde olabilir, kısa süreli seyahatler, ani gelişen planlar yapabilirsiniz.
ASLAN
Maddi başlıklar ön planda, gelir ve kaynaklarınızı idare etme konusunda iş hayatından olumlu haberler alabilirsiniz.
BAŞAK
Fikirsel bir değişim söz konusu. Tasarlanan projeler ile farklı bir ortam veya çevrede bulunmanız mümkün.
TERAZİ
Kendinizle kavgalı olduğunuz konular olabilir, yeni deneyimlerle birlikte yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.
AKREP
Kişisel kazançlarınızı arttırabilir, yeni gelişen maddi odaklı girişimlerin konuşulduğu çalışmalara katılabilirsiniz.
YAY
Kariyer ve iş hayatındaki sabitlikten sıkılabilir, hareketli ve daha aktif pozisyonlarda bulunabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak gündeme gelebilir.
OĞLAK
Eğitim hayatında birden fazla seçeneğin olması kafa karıştırıcı olabilir, aynı anda farklı disiplinlerde bulunmayı tercih edebilirsiniz.
KOVA
Finansal konular ve eş durumu ile ilgili meseleler gündeminizde olabilir, sürpriz kaynaklar ve aile desteği ile sevindirici gelişmeler mümkün.
BALIK
Daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olmanız gerektiğini düşündürecek olaylarla karşılaşabilirsiniz, ikili ilişkilerinizde iletişime dikkat etmekte fayda var.