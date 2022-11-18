Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 1

Ay, başak burcundaki transitine devam ediyor. Huzursuzluklar üzerine odaklanmak yerine kabullenici bir tavır edinmekte fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Sağlığınızla ilgili tereddüt ettiğiniz noktalarda destek alabilirsiniz. Günlük rutinler ve yapılması gerekenlerle meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Ev yaşamı, dekorasyon ve yeni eşyalarla ilgilenebilirsiniz. Keyif alacağınız yeni alanlar yaratmak için fırsat bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Aile büyükleriyle iletişim ve etkileşimleriniz artabilir. Kalıcı hale getirmek istediğiniz çalışmalar için destek alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Ticari faaliyet ve girişimler gündeminizde olabilir, kısa süreli seyahatler, ani gelişen planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Maddi başlıklar ön planda, gelir ve kaynaklarınızı idare etme konusunda iş hayatından olumlu haberler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Fikirsel bir değişim söz konusu. Tasarlanan projeler ile farklı bir ortam veya çevrede bulunmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Kendinizle kavgalı olduğunuz konular olabilir, yeni deneyimlerle birlikte yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 9

AKREP

Kişisel kazançlarınızı arttırabilir, yeni gelişen maddi odaklı girişimlerin konuşulduğu çalışmalara katılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 10

YAY

Kariyer ve iş hayatındaki sabitlikten sıkılabilir, hareketli ve daha aktif pozisyonlarda bulunabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Eğitim hayatında birden fazla seçeneğin olması kafa karıştırıcı olabilir, aynı anda farklı disiplinlerde bulunmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 12

KOVA

Finansal konular ve eş durumu ile ilgili meseleler gündeminizde olabilir, sürpriz kaynaklar ve aile desteği ile sevindirici gelişmeler mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022) - 13

BALIK

Daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olmanız gerektiğini düşündürecek olaylarla karşılaşabilirsiniz, ikili ilişkilerinizde iletişime dikkat etmekte fayda var.

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