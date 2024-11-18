Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Kasım 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, güne Ay İkizler burcunda başlıyoruz. İletişim ve ulaşım konuları bu hafta en önemli konular arasında olacak. Ay’ın Neptün ile olan dik açısı duygusal anlamda hayal kırıklıklarının yaşanabileceğini gösteriyor.

Aynı zamanda zihnimiz ön plandayken hata yapabilme potansiyelimiz yüksek. Merkür ve Jüpiter’in karşıt pozisyonu fikir ayrılıkları ile ilgili konuları daha fazla ön plana çıkarabilir. Satürn’ün iki gezegeni kıskacı altına alması sınır aşım durumlarında sorunların büyüyebileceğinin etkisini gösteriyor. Ulaşım ve iletişim konusunda tıkanıklıklar olabilir. Sabah 07:08 ile 11:49 arasında Ay boşlukta olacak, yaptığınız işlerden sonuç almakta güçlük çekebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün yolculuklar, yer değiştirme ve ev düzeni sağlamak konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Trafikte tartışmalara dikkat edin. 

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün finansal konular, ticari anlaşmalar açısından trafiğiniz yoğun olacak. Para akışında ve bankalarda sorunlar oluşabilir. 

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün kendiniz ve nakit durumunuz ile ilgili birşeyler yapmak isterken dikkatli olmalısınız. Hatalı işlemlere açık bir gün. Harcamalarınız sizi zor duruma sokabilir.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün duygularınızı paylaşmak, ifade etmek isteyebilirsiniz. Ancak öğle saatlerine kadar kimsenin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün arkadaşlarınız ile ilgili yaşadığınız hayal kırıklıkları içinize kapanmanıza sebep olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün kariyer hayatınızda hatalara dikkat etmelisiniz. Iş arkadaşlarınızdan yardım istemeniz gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün yolculuklar sırasında yaşanacak aksaklıklara dikkat etmelisiniz. Bir şeylere yetişmek isterken ufak kazalar yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün ödemeler ve borçlar konusu gündeminizde. Öğleden sonra yeni fikirleriniz ile sahnede olacaksınız. Eğitim vermek, almak gibi konular önceliğinizde olabilir. 

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün ortaklarınız, eşiniz ile ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir. Öğleden sonra finansal durumunuzla ilgili konular önceliğinizde olacaktır.

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün sağlığnız, eşinizin sağlığı ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Çalışma konusunda yoğun bir gün sizi bekliyor. 

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 12

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün evden uzaklaşmak zor olabilir ancak hobileriniz ile ilgilenmek, partnerinizle buluşmak sizi biraz olsun rahatlatabilir. 

Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024) - 13

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün aşk hayatınızda bazı hayal kırıklıkları meydana gelebilir. Günlük rutinlerinizi değiştirip ve diyete başlayabilirsiniz. 

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