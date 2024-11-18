Günlük burç yorumları (18 Kasım 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, güne Ay İkizler burcunda başlıyoruz. İletişim ve ulaşım konuları bu hafta en önemli konular arasında olacak. Ay’ın Neptün ile olan dik açısı duygusal anlamda hayal kırıklıklarının yaşanabileceğini gösteriyor.

Aynı zamanda zihnimiz ön plandayken hata yapabilme potansiyelimiz yüksek. Merkür ve Jüpiter’in karşıt pozisyonu fikir ayrılıkları ile ilgili konuları daha fazla ön plana çıkarabilir. Satürn’ün iki gezegeni kıskacı altına alması sınır aşım durumlarında sorunların büyüyebileceğinin etkisini gösteriyor. Ulaşım ve iletişim konusunda tıkanıklıklar olabilir. Sabah 07:08 ile 11:49 arasında Ay boşlukta olacak, yaptığınız işlerden sonuç almakta güçlük çekebilirsiniz.