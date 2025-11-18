Günlük burç yorumları (18 Kasım 2025)

Aslan: Bugün seni sahneye taşıyan koşullar oluşabilir. Gerek iş ortamında gerek sosyal hayatta parlayan bir figür olacaksın. Ancak bu ışığın kalıcı olması için başkalarının katkılarını da takdir etmeyi unutmamalısın. Yaratıcılığının yüksek olduğu bir gün; özellikle sanat, tasarım ya da sunum içeren işlerde büyük başarı yakalayabilirsin. Gün içerisinde biri senden bir konuda destek talep edebilir, bu kişiye göstereceğin ilgi seni daha derin bir bağa taşıyabilir. Akşam saatleri dinlenmek ve gurur duyduğun bir şeyle vakit geçirmek için ideal.