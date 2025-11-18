Günlük burç yorumları (18 Kasım 2025)
18.11.2025 08:00
NTV - Haber Merkezi
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Kasım 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün hedeflerine ulaşmak adına yoğun bir motivasyon hissedebilirsin. Ancak bu motivasyonu yönlendirmek için net bir plan yapman şart. Aksi halde enerjin dağılabilir. Sabah saatlerinde beklenmedik bir gelişme seni kısa süreliğine durdurabilir, ama çözüm üretme yeteneğinle hızla toparlanacaksın. İş ortamında ya da sosyal bir grupta liderlik üstlenme şansı doğabilir. Cesurca adımlar atmaktan çekinme. Akşam saatlerinde duygusal anlamda bir yakınlaşma ya da yüzleşme yaşanabilir. Bu süreçte içten ve dürüst olmak ilişkilerin geleceğini olumlu etkiler.
Boğa: Bugün kendi değerlerini sorgulayacağın ve hayatında gerçekten neyin önemli olduğunu netleştireceğin bir gün olabilir. Özellikle iş hayatında ya da sosyal ilişkilerde bazı kırılma noktaları yaşanabilir. Bu seni yorsa da aslında uzun vadeli sağlamlık için gerekli. Maddi konularda daha stratejik davranmak isteyebilirsin; ani harcamalardan kaçınmakta fayda var. Aile bireylerinden biriyle uzun süredir ertelenen bir konu gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde duygusal anlamda tatmin edici bir konuşma, seni içsel olarak da rahatlatacak. Kendine dürüst olma zamanı.
İkizler: Bugün iletişim becerilerin öne çıkacak ve birçok kişinin dikkatini çekeceksin. Toplantılar, görüşmeler ya da yazışmalar açısından verimli bir gün seni bekliyor. Ancak çok yönlü ilgilerin seni yüzeysel kalmaya itebilir. Dikkatini tek bir konuda yoğunlaştırman, kalıcı sonuçlar getirir. Sosyal çevrenden biriyle yapacağın anlamlı bir konuşma, seni uzun süredir düşündüğün bir kararı almaya teşvik edebilir. Günün ilerleyen saatlerinde zihinsel yorgunluk hissedebilirsin; bu yüzden elektronik cihazlardan uzak bir zaman dilimi planlamak sana iyi gelir.
Yengeç: Bugün iç dünyanla dış dünyanın dengede olması senin için çok önemli hale geliyor. Günlük koşuşturmanın içinde duygusal ihtiyaçlarını fark etmek sana önemli içgörüler kazandırabilir. İş ya da aile ortamında üzerine düşenden fazlasını yapma eğilimindesin, fakat kendi sınırlarını da gözetmelisin. Maddi bir konuda çıkabilecek küçük bir pürüz moralini bozmasın; çözüm çok yakın olabilir. Akşam saatlerinde evinde vakit geçirmek, sevdiğin bir objeyi düzenlemek ya da nostaljik bir şey izlemek ruhunu dinlendirecek.
Aslan: Bugün seni sahneye taşıyan koşullar oluşabilir. Gerek iş ortamında gerek sosyal hayatta parlayan bir figür olacaksın. Ancak bu ışığın kalıcı olması için başkalarının katkılarını da takdir etmeyi unutmamalısın. Yaratıcılığının yüksek olduğu bir gün; özellikle sanat, tasarım ya da sunum içeren işlerde büyük başarı yakalayabilirsin. Gün içerisinde biri senden bir konuda destek talep edebilir, bu kişiye göstereceğin ilgi seni daha derin bir bağa taşıyabilir. Akşam saatleri dinlenmek ve gurur duyduğun bir şeyle vakit geçirmek için ideal.
Başak: Bugün planlı yapının seni kurtaracağı bir gün olabilir. Ani gelişmelere karşı kontrollü yaklaşımın, çevrendekilere de güven verir. Özellikle iş ortamında çözüm odaklı tavrın takdir toplayacak. Ancak her şeyi kusursuz yapma isteğin seni fazla yorabilir. Küçük hataların hayatın doğal akışı olduğunu kendine hatırlat. Sağlıkla ilgili uzun zamandır ihmal ettiğin bir konu tekrar gündeme gelebilir. Günün sonunda kendine dinlenme alanı yaratmak, kitap okumak veya doğayla temas kurmak seni zihinsel olarak toparlayacak.
Terazi: Bugün insan ilişkilerinde ustalığınla ön planda olacaksın. İletişim tarzın hem anlayışlı hem etkileyici ve bu seni sosyal ortamlarda parlatacak. Ancak bu kadar yoğun sosyal temas, içsel dengenin bozulmasına neden olabilir. Kendine ayıracağın sessiz zaman dilimleri çok kıymetli. Maddi konularla ilgili yeni fırsatlar doğabilir; özellikle yaratıcı projelerden kazanç elde etme şansın yüksek. Akşam saatlerinde alacağın küçük bir jest ya da iltifat gününün tüm ağırlığını unutturabilir. Bugün senin için “denge kurmak” en güçlü silahın olacak.
Akrep: Bugün sezgilerin olağanüstü güçlü çalışıyor. Karşındaki kişinin niyetini ya da bir ortamın gizli dinamiklerini anında kavrayabilirsin. Bu derinlik sana hem avantaj hem de sorumluluk getiriyor. İçgüdülerine güvenerek önemli bir karar verebilir, uzun süredir ertelediğin bir konuyu kapatabilirsin. Duygusal ilişkilerde ise daha net bir tavır sergilemen gerekebilir. Akşam saatlerinde meditasyon, suyla temas ya da bir günlük yazmak gibi içe dönüş faaliyetleri sana huzur sağlayacaktır. Bugün kendi karanlığını aydınlatma gücüne sahipsin.
Yay: Bugün içindeki keşfetme arzusu daha çok zihinsel alanda kendini gösterebilir. Yeni bilgiler öğrenmek, uzak diyarlarla ilgili araştırmalar yapmak ya da ilgi çekici konulara dalmak için harika bir zaman. Ancak aşırı dağılma riski taşıyorsun. Bir hedef belirleyip o yönde ilerlemek hem üretkenliğini hem de özgüvenini artırır. Gün içerisinde yaşanacak küçük bir gecikme planlarını bozabilir ama bu durum sana başka bir fırsatın kapısını açabilir. Akşam saatlerinde izole bir ortamda düşüncelerini toparlamak iyi gelecek.
Oğlak: Bugün sorumluluk bilincin tavan yapabilir. Özellikle iş ve görevler konusunda fazlasıyla disiplinli davranacaksın. Ancak bu ciddi tavrın zaman zaman seni çevrendekilerden koparabilir. Empatiyi elden bırakmamak önemli. Maddi konularda yapacağın uzun vadeli planlar sağlam temellere oturabilir. Günün ortasında gelen bir haber, hedeflerini gözden geçirmeni sağlayabilir. Akşam saatlerinde yakın çevrenden biriyle yapacağın samimi bir konuşma, seni duygusal olarak yumuşatacak. Bugün sağlam adımlar atma günü; ama ara sıra dinlenmeyi de unutma.
Kova: Bugün sıradışı fikirlerinle dikkat çekeceğin bir gün. Özellikle farklı düşünen ya da yaratıcı bir grupla iletişimin varsa büyük ilhamlar alabilirsin. Ancak bu fikirlerin pratiğe dökülmesi için sabırlı olman şart. Gün içinde teknolojik bir sorun ya da beklenmedik bir gelişme dikkatini dağıtabilir ama çözüm sende. Sosyal medya ya da dijital projelerde adını duyurmak adına fırsatlar doğabilir. Akşam saatlerinde ise yalnız kalmak ve zihnini boşaltmak için dijital detoks yapmayı düşünmelisin.
Balık: Bugün ruhsal farkındalığın çok yüksek. İçsel bir dönüşüm sürecine adım atmış olabilirsin ve bu sana derin bir iç huzuru getirebilir. Duygularını ifade etme konusunda daha cesur davranabilirsen, çevrendeki ilişkiler de olumlu yönde evrilir. Özellikle yaratıcı bir uğraş ya da sanatsal bir proje içinde yer almak seni duygusal anlamda doyuracaktır. Günün ikinci yarısında geçmişe dair bir anı ya da karşılaşma seni biraz sarsabilir ama bunun iyileştirici bir etkisi olacak. Bugün kalbinle karar ver.