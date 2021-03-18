Günlük burç yorumları (18 Mart 2021)

18.03.2021 - 00:05
Tutkulu ilişkilere dikkat
Bugün aşk tanrıçası Venüs ile mafya babası Plüton arasında bir ilişki başlıyor. Hoş geldin kıskançlık krizleri!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aman koçlarım paraya dikkat! Bugün öyle büyük işlerin adamıyım ben hallerinden mümkünse sıyrılın, başınıza ekonomik olarak dert açma potansiyeliniz fazla.
Boğa
Şöyle bir güzel hazırlanın iki dirhem, bir çekirdek ve eğer iş görüşmeniz veya bir başka buluşmanız varsa görünüşünüze dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bugün bu önemli.
İkizler
Sevgili İkizler bugün kendinizi halsiz, dermansız hissedebilirsiniz. O nedenle uykunuza falan çok dikkat edin. Psikolojinizi korumaya gayret edin. Oyalayın kendinizi.
Yengeç
İnternette iş bağlamak, para konularda fikir almak, arada sevgili bulmak için ideal bir gün. Bu anlamda güzel gelişmeler sizin yanınızda olabilir. Abartmayın ama!
Aslan
Bugün sağlam, sıkı iş görüşmeleri için ideal. O nedenle dikkatini toplayın ve kendinizi çalışmaya verin, güzel sonuçlar almanız çok mümkün durmakta. Kolay gele.
Başak
Uzak çevreden birileri size ulaşabilir. Bu eski bir sevgilide olabilir, arkadaş da. Yani uzak yerlerle ilgili konular pek bir gündeminizde duracak. Güzel gelişmeler olabilir.
Terazi
Miras, sosyal kurum ödemeleri, vergi gibi konularda yapmanız gerekenler varsa bugünü kaçırmayın hoş fırsatlar önünüze gelecektir. O nedenle kollayın durumları.
Akrep
Canım akreplerim, bugün ikili ilişkiler konusunda enteresan gelişmeler yaşamanız mümkün olabildiğince kendinizi bu anlamda toparlamaya bakın bugün.
Yay
İş ve çalışma koşullarınızda gerginlikle yaşamanız muhtemel o nedenle kendinizi biraz daha güne pozitif başlatmanızda fayda var. Sakin ve sessiz olun.
Oğlak
Bugün aşk ilişkilerinde gerginlikler yaşamanız olası. O nedenle hem para hem de gönül meselelerinde sinirlenmemeye gayret edin boş yere asabınızı bozmayın.
Kova
Sevgili kovalar, bugün özellikle anne, baba mevzularında pek bir alıngan olabilirsiniz o nedenle konuları enine boyuna iyice anlamadan bir yargıya varmayın.
Balık
Bugün hayli yoğun bir günden geçmeniz mümkün. Özellikle arkadaş kardeş, planlar, konuşmalar ve tabi yanlış anlamalar kapınızda duruyor olabilir.