Günlük burç yorumları (18 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

18.03.2021 - 00:05

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 1

 Tutkulu ilişkilere dikkat 

 

Bugün aşk tanrıçası Venüs ile mafya babası Plüton arasında bir ilişki başlıyor. Hoş geldin kıskançlık krizleri!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 2

Koç

Aman koçlarım paraya dikkat! Bugün öyle büyük işlerin adamıyım ben hallerinden mümkünse sıyrılın, başınıza ekonomik olarak dert açma potansiyeliniz fazla.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 3

Boğa

Şöyle bir güzel hazırlanın iki dirhem, bir çekirdek ve eğer iş görüşmeniz veya bir başka buluşmanız varsa görünüşünüze dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bugün bu önemli.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 4

İkizler

Sevgili İkizler bugün kendinizi halsiz, dermansız hissedebilirsiniz. O nedenle uykunuza falan çok dikkat edin. Psikolojinizi korumaya gayret edin. Oyalayın kendinizi.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 5

Yengeç

 İnternette iş bağlamak, para konularda fikir almak, arada sevgili bulmak için ideal bir gün. Bu anlamda güzel gelişmeler sizin yanınızda olabilir. Abartmayın ama!

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 6

Aslan

Bugün sağlam, sıkı iş görüşmeleri için ideal. O nedenle dikkatini toplayın ve kendinizi çalışmaya verin, güzel sonuçlar almanız çok mümkün durmakta. Kolay gele.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 7

Başak

Uzak çevreden birileri size ulaşabilir. Bu eski bir sevgilide olabilir, arkadaş da. Yani uzak yerlerle ilgili konular pek bir gündeminizde duracak. Güzel gelişmeler olabilir.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 8

Terazi

Miras, sosyal kurum ödemeleri, vergi gibi konularda yapmanız gerekenler varsa bugünü kaçırmayın hoş fırsatlar önünüze gelecektir. O nedenle kollayın durumları.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 9

Akrep

Canım akreplerim, bugün ikili ilişkiler konusunda enteresan gelişmeler yaşamanız mümkün olabildiğince kendinizi bu anlamda toparlamaya bakın bugün.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 10

Yay

İş ve çalışma koşullarınızda gerginlikle yaşamanız muhtemel o nedenle kendinizi biraz daha güne pozitif başlatmanızda fayda var. Sakin ve sessiz olun.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 11

Oğlak

Bugün aşk ilişkilerinde gerginlikler yaşamanız olası. O nedenle hem para hem de gönül meselelerinde sinirlenmemeye gayret edin boş yere asabınızı bozmayın.

 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar, bugün özellikle anne, baba mevzularında pek bir alıngan olabilirsiniz o nedenle konuları enine boyuna iyice anlamadan bir yargıya varmayın.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2021) - 13

Balık

Bugün hayli yoğun bir günden geçmeniz mümkün. Özellikle arkadaş kardeş, planlar, konuşmalar ve tabi yanlış anlamalar kapınızda duruyor olabilir.

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