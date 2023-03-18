Günlük burç yorumları (18 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 1

Ay kova burcunda seyahatine devam ediyor. Gündeminiz biraz daha sosyal hayata kayabilir ve doğal olarak yeni insanlarla tanışabilirsiniz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 2

KOÇ

Her şeyi yeniden kurmak, yeniden başlamak istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi tazelemek isteyebilirsiniz. Biraz daha atılımcı olun.  

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 3

BOĞA

Daha yaşlı bir aile üyesi veya ebeveynleriniz gece dışarı çıkmalarınızı sınırlamaya çalışabilir. Öğrenciler hem akademik hem de atletizmde başarı bekleyebilirler. 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Bugün sizin için öfke dozunuzun yüksek olduğu bir gün yaşamanız söz konusu olabilir. Dinginliğinizi koruyun. Ne olur ne olmaz tansiyona dikkat! 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Pahalı bir ürün satın almak isteyenleriniz için, zorlayan bir koşturma sizi bekliyor olabilir. Yetenekleriniz fark edilmenizi sağlayacaktır.  

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 6

ASLAN

Özellikle yurtdışı ile yüksek eğitimle ilgili konular içindeyseniz bugün hareket alabilirsiniz olumlu neticelerini ileride kariyerinizde görmeniz çok mümkün. 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Bir egzersiz rutini ile programınızı başarılı bir şekilde yürütebilecek azimde iseniz bugün artık başlayın derim. Sigarayı bırakmanın artık zamanı. 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bugün mahkeme veya devlet daireleri ile ilgili bir konu varsa halletmeniz gereken, işe koyulmak için iyi bir gün. Sağlık konusunda dikkatli olun.  

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün biraz aile zamanı bulabileceksiniz. Tatildeki insanlar bazı yeni yerleri ziyaret edebilir. Uygun bir işe başlamak için potansiyelinizi kullanmak önemli olacaktır. 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 10

YAY

Hayli duygusal bir günden geçiyor olabiliriz. Kırılgan ve alıngan bir duygu- durum içinde, salınımlı bir ruh hali sergilememiz olası. Daha sakin olun.  

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Mali durumunuzu istikrarlı tutmak için harekete geçmelisiniz. Gökyüzü bugün gösteri endüstrisindekilere kendini pazarlama fırsatı verecek. 

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 12

KOVA

Aile, ana, baba, akrabalarla ilgili kelimenin tam anlamıyla abuk sabuk durumlarla karşılaşma olasılığınız hayli fazla. Sabırlı ve uzlaşıcı olun derim.  

Günlük burç yorumları (18 Mart 2023) - 13

BALIK

Özellikle bugün kendinizi baskılanmış ve isyan etmek isteyen bir ruh yapısında hissedebilirsiniz. Kalabalık mekanlar, açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var 

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