Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021

18.05.2021 - 07:02 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 07:25
Ay- Satürn karşıtlığı, adımlara dikkat!
Duygular ve sınırlar birbirini zorlayabilir. O nedenle sabırlı olmanızda fayda var. Kendinizi doğru ifade etmeye gayret edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar ne yapmıyoruz? Bugün aşk, sevgili, şans oyunları gibi mevzulara girmiyoruz. Çünkü Ay sizin bu konuları anlatan alanınızdan geçiyor ve bu konuda temkinli olun.
Boğa
Sevgili boğalarım, gayrimenkul, taşınma yeni bir yer kiralama gibi konular gündeminizdeyse bu konuda adım atmadan iki kere daha düşünmenizi tavsiye ederim.
İkizler
Canım ikizlerim bugün öyle “Aman ben bir plan proje yapayım, işi kestirmeden halledeyim" demenin hiç de zamanı değil. O nedenle dikkatinizi toplayıp önce yapmanız gerekenleri yapın derim.
Yengeç
Bugün sevgili yengeçler alacak verecek dengesine dikkat edin. Gerektiğinden fazla harcama yapmamaya gayret edin ve mümkünse bugün ödemeleriniz varsa ertelemeniz daha hayırlı.
Aslan
Canım aslanlarım bugün ciddi anlamda alınganlık gösterdiğiniz bir zamandan geçebilirsiniz. O nedenle mümkün mertebe kendinizi tarafsız bir akılda tutmaya çalışın. Bu anlamda zor bir gün.
Başak
Bugün kendi kendinize kavga etme günü de diyebiliriz sizin için. Rahat bırakın kendinizi. Yolunda gitmeyen şeyler için çok üzüldüğünüzde düzeleceğini mi düşünüyorsunuz?
Terazi
Sevgili teraziler, bugün aşk, meşk konularında tam bir Türk filmi tadında olabilirsiniz. Ayrılanlar, kavuşanlar ve platonik durumlar. Bu durum dikkatinizi dağıtabilir. Aklınızı başınıza toplayın bugün.
Akrep
Canım akreplerim. Bugün yapmanız gereken işlerde biraz canınız sıkılabilir ama merak etmeyin, olumlu gelişmeleri de aynı zamanda yaşamanız olası. O nedenle çok da takmayın kafanızı.
Yay
Uzun süreli birliktelikler konusunda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunun için olumlu bir adım atmanız yeterlidir. Tek yapmanız gereken sizin biraz daha bugün gülümsemeniz.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, bugün bitirilecek işleriniz varsa tamamlamanızda fayda var. Bugün her konuda koşturmanız çok mümkün. O nedenle sakin ve sessiz bir biçimde işlerinizi halletmeye bakın
Kova
Sevgili kovalar bugün para konusundan uzak tutmaya çalışın kendinizi, hele öyle borç almalara, vermemelere kalkışmamanızda fayda var. Şans oyunlarına da çok kulak asmayın derim.
Balık
Canım balıklarım bugün arkadaş eş dost konularında pek de talihli bir gün olmayabilir. O nedenle sağınızdaki, solunuzdakilerle takışmamaya gayret edin. Sevimsizleşebilir olaylar.