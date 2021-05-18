Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 18 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

18.05.2021 - 07:02 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 07:25

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 1

Ay- Satürn karşıtlığı, adımlara dikkat! 

Duygular ve sınırlar birbirini zorlayabilir. O nedenle sabırlı olmanızda fayda var. Kendinizi doğru ifade etmeye gayret edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 2

Koç

Sevgili koçlar ne yapmıyoruz? Bugün aşk, sevgili, şans oyunları gibi mevzulara girmiyoruz. Çünkü Ay sizin bu konuları anlatan alanınızdan geçiyor ve bu konuda temkinli olun.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 3

Boğa

Sevgili boğalarım, gayrimenkul, taşınma yeni bir yer kiralama gibi konular gündeminizdeyse bu konuda adım atmadan iki kere daha düşünmenizi tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 4

İkizler

Canım ikizlerim bugün öyle “Aman ben bir plan proje yapayım, işi kestirmeden halledeyim" demenin hiç de zamanı değil. O nedenle dikkatinizi toplayıp önce yapmanız gerekenleri yapın derim.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 5

Yengeç

Bugün sevgili yengeçler alacak verecek dengesine dikkat edin. Gerektiğinden fazla harcama yapmamaya gayret edin ve mümkünse bugün ödemeleriniz varsa ertelemeniz daha hayırlı.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 6

Aslan

Canım aslanlarım bugün ciddi anlamda alınganlık gösterdiğiniz bir zamandan geçebilirsiniz. O nedenle mümkün mertebe kendinizi tarafsız bir akılda tutmaya çalışın. Bu anlamda zor bir gün.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 7

Başak

Bugün kendi kendinize kavga etme günü de diyebiliriz sizin için. Rahat bırakın kendinizi. Yolunda gitmeyen şeyler için çok üzüldüğünüzde düzeleceğini mi düşünüyorsunuz?

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 8

Terazi

Sevgili teraziler, bugün aşk, meşk konularında tam bir Türk filmi tadında olabilirsiniz. Ayrılanlar, kavuşanlar ve platonik durumlar. Bu durum dikkatinizi dağıtabilir. Aklınızı başınıza toplayın bugün.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 9

Akrep

Canım akreplerim. Bugün yapmanız gereken işlerde biraz canınız sıkılabilir ama merak etmeyin, olumlu gelişmeleri de aynı zamanda yaşamanız olası. O nedenle çok da takmayın kafanızı.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 10

Yay

Uzun süreli birliktelikler konusunda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunun için olumlu bir adım atmanız yeterlidir. Tek yapmanız gereken sizin biraz daha bugün gülümsemeniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar, bugün bitirilecek işleriniz varsa tamamlamanızda fayda var. Bugün her konuda koşturmanız çok mümkün. O nedenle sakin ve sessiz bir biçimde işlerinizi halletmeye bakın

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 12

Kova

Sevgili kovalar bugün para konusundan uzak tutmaya çalışın kendinizi, hele öyle borç almalara, vermemelere kalkışmamanızda fayda var. Şans oyunlarına da çok kulak asmayın derim.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs 2021 - 13

Balık

Canım balıklarım bugün arkadaş eş dost konularında pek de talihli bir gün olmayabilir. O nedenle sağınızdaki, solunuzdakilerle takışmamaya gayret edin. Sevimsizleşebilir olaylar.

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