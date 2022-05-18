Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.05.2022 - 00:00
Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Boş vermişlik, oluruna bırakmak gibi durumlar söz konusu olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İçten içe inandıklarınızın karşılığını alabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Doğru, size kendini hissettirebilir.
Boğa
Bütçe planlaması ve gelir gider dengesi ile ilgilenirken fazla derinlere girebilir, işin içinden çıkmak için yardım isteyebilirsiniz.
İkizler
Mücadelelerinize destek ve anlayış gösteren kişilerle beraber olabilir, yolunuza daha emin devam etmenizi sağlayacak imkânlar elde edebilirsiniz.
Yengeç
Sağlığınıza yönelik olumlu katkılar yapmak için rutinlerinize yürüyüş gibi çeşitli aktiviteleri ekleyebilir, iyilik halini arttıracak kararlar alabilirsiniz.
Aslan
Ruhunuzu dinlendirecek kültürel faaliyetlerde bulunabilir, çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.
Başak
Mevcut iş ve ilişkinizi etkileyecek ailevi konular olabilir. Alacağınız kararlarda kendinizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz.
Terazi
Yakın çevrenizden yeni insanlarla tanışabilir, yeni arkadaşlık ve dostluklar kurabilirsiniz.
Akrep
Hayattan aldığınız keyfi arttıracak düzenlemeler yapabilir, kendinizi değerli hissetmenizi sağlayacak harcamalarda bulunabilirsiniz.
Yay
Anlaşılmaya ve kabul görmeye ihtiyacınız olabilir. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz.
Oğlak
Tıkır tıkır işleyen planlar söz konusu. Hedefe kitlenmiş bir oğlak burcunun başaramayacağı bir şey olmamalı.
Kova
Emeklerinizin ve sarf ettiğiniz çabanın karşılığını somut olarak alabilirsiniz. Yeni proje ve hedefler için vakit ayırabilirsiniz.
Balık
Ebeveynlerinizle uzun vadeli planlar yapabilir, sizinle beraber ailenizi de etkileyen çalışmalarda bulunabilirsiniz.