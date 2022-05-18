Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.05.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 1

Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Boş vermişlik, oluruna bırakmak gibi durumlar söz konusu olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 2

Koç

İçten içe inandıklarınızın karşılığını alabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Doğru, size kendini hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Bütçe planlaması ve gelir gider dengesi ile ilgilenirken fazla derinlere girebilir, işin içinden çıkmak için yardım isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Mücadelelerinize destek ve anlayış gösteren kişilerle beraber olabilir, yolunuza daha emin devam etmenizi sağlayacak imkânlar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Sağlığınıza yönelik olumlu katkılar yapmak için rutinlerinize yürüyüş gibi çeşitli aktiviteleri ekleyebilir, iyilik halini arttıracak kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Ruhunuzu dinlendirecek kültürel faaliyetlerde bulunabilir, çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 7

Başak

Mevcut iş ve ilişkinizi etkileyecek ailevi konular olabilir. Alacağınız kararlarda kendinizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Yakın çevrenizden yeni insanlarla tanışabilir, yeni arkadaşlık ve dostluklar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Hayattan aldığınız keyfi arttıracak düzenlemeler yapabilir, kendinizi değerli hissetmenizi sağlayacak harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 10

Yay

Anlaşılmaya ve kabul görmeye ihtiyacınız olabilir. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Tıkır tıkır işleyen planlar söz konusu. Hedefe kitlenmiş bir oğlak burcunun başaramayacağı bir şey olmamalı.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 12

Kova

Emeklerinizin ve sarf ettiğiniz çabanın karşılığını somut olarak alabilirsiniz. Yeni proje ve hedefler için vakit ayırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2022) - 13

Balık

Ebeveynlerinizle uzun vadeli planlar yapabilir, sizinle beraber ailenizi de etkileyen çalışmalarda bulunabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER