Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2023)

Ay, Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün kendinizi yorgun bitkin hissedebilirsiniz. Hastalık hastası olmadığınıza emin olun.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Tutkularınızın daha ön plana çıkacağı bir gün geçirebilirsiniz. Bu yönde hareket edebilir, ya da yeteneğiniz ne ise onu kullanmak isteyebilirsiniz.
BOĞA
Bugün çocuklarınızın geleceğine yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Akıllıca bir finansal karar, banka hesabınız için faydalı olabilir. Hesabınızı iyi yapın.
İKİZLER
Sağlık yönünden sıkıntılı bir gün geçirebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir.
YENGEÇ
Çok daha güçlü görebilirsiniz. Ve fakat sizden konum olarak yukarda olan birilerinin sert eleştirilerine de açık olmanızda fayda var. Dik durun derim.
ASLAN
Duygusal yönünüzün daha yüksek olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yeni bir partner adayı hayatınıza girebilir.
BAŞAK
İşle ilgili sorunlarla hızlı bir şekilde ilgilenmek sizin lehinize olacaktır. Aileyi içeren bir konuda en iyi kararı vermeniz zor olabilir. Sabırlı olun.
TERAZİ
İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Söyleyeceklerinizi söylemeden önce iki kere düşünmeniz sizin yararınıza olacaktır.
AKREP
Manasız, gereksiz ürünlere yapacağınız harcamaları sınırlandırarak daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz. Kredi kartı harcamalarına dikkat!
YAY
Maddi konuların ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. mücadeleci ruhunuz baskın gelebilir. Gerilimden ve stresten uzak durmanız gerekebilir.
OĞLAK
Bugün özellikle yeni kontaklar kurmak için fırsatlar çıkabilir önünüze. Ve bu anlamda sürekli bir iletişim ihtiyacında olmanızda muhtemel.
KOVA
Bugün sevmek ya da sevilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygularınızın mantığınızdan daha üstün olduğu bir gün olabilir.
BALIK
Bugün, işte veya evde yaratıcılığınızla kendinizi ifade edebilirsiniz, bu da sosyal olarak ilerlemenize yardımcı olabilir. Biraz eğlendirin kendinizi.