Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay-Güneş, Ay-Jüpiter olumlu açıları ile güne başlıyoruz. Oldukça iyimser duygulara sahip olmamıza sebep olacak bu açı pek çok kişinin hayatında da iyi hissettiren duyguların yaşanmasına, somut değerlerin daha fazla ortaya çıkışına neden olacaktır. Ay başak burcundayken duygularımızı analiz etmeyi severiz, hissettiklerimiz ile düşüncelerimiz arasında bağlantı kurmaya çalışacağız. Merkür’ün Plüton dik ile dik açısı devam ederken manipülatif düşüncelerin, iletişimde baskıcı unsurların daha ön planda olacağını gösteriyor. Öğleden sonra Ay’ın terazi burcuna geçişi ve Plüton ile oluşturacağı açı ile güçlü duyguların daha fazla ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. İlişkiler konusunda bizi iletişim dilinin düzelmesine ve duygu durumumuzu düzenlememize yardımcı olacak. Bugün ve yarın yapacağınız başlatacağınız işlerden olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hayatınızda bir başlangıç yapacaksanız bu hafta sonu güzel enerjiler var.