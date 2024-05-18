Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay-Güneş, Ay-Jüpiter olumlu açıları ile güne başlıyoruz. Oldukça iyimser duygulara sahip olmamıza sebep olacak bu açı pek çok kişinin hayatında da iyi hissettiren duyguların yaşanmasına, somut değerlerin daha fazla ortaya çıkışına neden olacaktır. Ay başak burcundayken duygularımızı analiz etmeyi severiz, hissettiklerimiz ile düşüncelerimiz arasında bağlantı kurmaya çalışacağız. Merkür’ün Plüton dik ile dik açısı devam ederken manipülatif düşüncelerin, iletişimde baskıcı unsurların daha ön planda olacağını gösteriyor. Öğleden sonra Ay’ın terazi burcuna geçişi ve Plüton ile oluşturacağı açı ile güçlü duyguların daha fazla ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. İlişkiler konusunda bizi iletişim dilinin düzelmesine ve duygu durumumuzu düzenlememize yardımcı olacak. Bugün ve yarın yapacağınız başlatacağınız işlerden olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hayatınızda bir başlangıç yapacaksanız bu hafta sonu güzel enerjiler var.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün günlük işlerinizi hızlıca bitirip, ilişkiler konusunda çözümlemek istediğiniz konulara değineceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlar ile kazançlarınız artabilir. Veya hizmet aldığınız kişi ve kurumlar sayesinde gelirleriniz artabilir. Bu günlerde sevildiğinizi, değer gördüğünüzü fazlasıyla hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün kendinizi verimli hissedecek ve güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Yatırımlar konusunda oldukça şanslı olduğunuz bugünlerde kazançlarınızı arttırabilmek adına güzel etkiler mevcut. Sevdiğinizi, sevildiğinizi hissedeceksiniz. Günlük rutinleriniz ve bağlantıda olduğunuz insanlar ile güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün ruhsal olarak büyük bir değişim sürecindesiniz. Hayatınızda ilahi anlamda size şans getirecek etkiler mevcut. Bugüne gelene kadar verdiğiniz emek ve çalışmaların karşılığını almaya başladığınız bir gün karşınızda olacak. Duygularınızı, düşüncelerinizi rahat ifade edebilmenin yollarını bulacaksınız. Aile ve çocuk konusunda kendinizi şanslı hissedeceğiniz deneyimler sizi bekliyor. Bazı ikizler burçları şans oyunları veya yatırımlar konusunda şaşırtıcı etkiler yaşayacaklar.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün akrabalarınız, aileniz ile keyifli vakit geçirebileceğiniz bir gün. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Bazı yengeç burçları yurt dışına yerleşmek veya taşınma konuları ile ilgilenecekler.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün maddi kaynaklar konusunda oldukça bereketli bir gün sizi bekliyor. Kazançlarınızı arttırabileceğiniz iş bağlantıları kurabilirsiniz. Yaptığınız işten para kazanacak ve bereketinizi arttıracaksınız. 

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün yeni bir eğitim almak, yurt dışı bağlantılı işlerinizden kazançlarınızı arttırama etkisi mevcut. Seyahat edebilir ve kendi istek ve hayallerinizin peşinden gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün eşinizden ve ortaklarınızdan gelecek hediyeler, maddi kaynaklar sizi mutlu hissettirecek. İlişkilerde kendinizi daha güçlü ve mutlu hissedeceğiniz etkiler mevcut.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün hayatınıza girecek insanlar size güveni, sıcaklığı, samimiyeti hissettirebilir. Partnerinizin sizden beklentileri oldukça yüksek olacak. İlişkinizdeki dinamikler değişebilir.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün sağlık konusunda sevindirici haberler alabilirsiniz. Günlük rutinleriniz, işleriniz ile ilgileneceksiniz. Kariyer konusunda sizi destekleyen insanların hayatınıza etkisi pozitif anlamda hızlı bir şekilde yansıyacak. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla olmak ve kalabalık ortamlara girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün aşk ve ilişkiler konusunda kendinizi güvende ve mutlu hissedeceksiniz. Yeni bir eğitim almak, yeni bir seyahate çıkmak gibi organizasyonlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, yatırımlar, finansal konular gündeminizde olacak. Öğleden sonra özgürleşmek isteyecek ve yeni rotalar keşfedeceksiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün kısa yolculuklar yapabilir, eşinizle ilgili ortak planlarınız adına hareket edebilirsiniz. Akşam saatlerinde gereğinden fazla harcama yapmanız gereken konular oluşabilir.

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