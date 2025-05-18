Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2025)

Yay: Ailevi temalar ve iç dünyan bugün ana odağını oluşturuyor. Evinle, geçmişinle ya da köklerinle ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Bu belki bir aile büyüğüyle yapılacak bir konuşma ya da bir ev değişikliği planı olabilir. İç dünyanda duyduğun aidiyet ihtiyacı, seni bazı şeyleri yeniden yapılandırmaya itebilir. Bugün dış dünyadan biraz uzaklaşıp evinde huzurlu bir ortam kurmak seni fazlasıyla rahatlatacak. Eski bir hatıra, bir fotoğraf ya da anı seni duygulandırabilir ama aynı zamanda güç de verebilir. Geçmişle barıştığın ölçüde, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebileceksin.