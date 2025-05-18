Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün duygusal derinliğin artıyor. Genellikle enerjik ve dışa dönük yapınla tanınırsın ama bugün iç dünyana dönmek, duygularını analiz etmek isteyebilirsin. Geçmişte seni yaralamış ya da aklının köşesinde kalmış meseleler tekrar yüzeye çıkabilir. Bu durum seni sarsmaktansa güçlendirecek. Eski bir dostla yapılacak içten bir konuşma, kapanmamış bir defteri nihayet kapatma şansı sunabilir. Finansal bir konuda da sezgisel davranışların doğru yolu gösterecek. Günün ilerleyen saatlerinde sezgilerinle değil, kalbinle kararlar almayı tercih edeceksin. Duygusal cesaretin seni içsel huzura biraz daha yaklaştıracak.