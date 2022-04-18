Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 00:21

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 1

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Derinlik ve odaklanma isteyen işlerinizi halletmek için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 2

Koç

Üzeri örtülü sorunlar gündeminizde olabilir. Geçmiş ile bugünün hesabı birbirine uymayabilir, hırslı olmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 3

Boğa

Göze batan uyumsuzlukları uygun bir dille ifade etmek için daha yapıcı olmayı deneyebilirsiniz. Kuşkularınızı siz yönetin.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 4

İkizler

Kişiler arası ilişkilerdeki başarınız çalıştığınız kişiler tarafından kıskanılabilir, dikkatler üzerinizde.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Yaratım gücü gerektiren her türlü aktivitelerde bulunabilir, beklenmedik kişilerin beğeni ve takdirini toplayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 6

Aslan

Yaşadığınız problemleri sözlü olarak dile getirmeye çalışmak zor gelebilir, sizi anlayan insanlarla bir arada olmayı deneyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 7

Başak

Sevdiğiniz mekanlara kısa ziyaretlerde bulunabilir, anılarınızı tazeleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 8

Terazi

Mevcut durumlar konfor alanınızı desteklediği için yeni adımlar atmakta zorlanabilirsiniz. Rahatınızı sürdürmek odağınızda olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 9

Akrep

Geçmişin gözlüğünden bugüne bakarak bazı perspektifleri kaçırabilirsiniz. Eski ben dediğiniz kişinin yine kendiniz olduğunuzu hatırlamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 10

Yay

İçinize attığınız yahut oluruna bıraktığınız konuların takibinde olabilirsiniz. Kendinize haksızlık ettiğinizi düşündürecek aydınlanmalar söz konusu.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Göz önünde olabileceğiniz başarılar elde edebilir, kutlamalarda yer alabilirsiniz. İdeallerinizi arttırma ve yenileme kararı alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 12

Kova

Kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda önceki tecrübelerinizden yararlanabilirsiniz. Daha çok disiplinli olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022) - 13

Balık

Mahkemeler, hukuki süreçler gibi konularda yoğun konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Seyahatlerde bulunabilir, planlar kurabilirsiniz.

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