Günlük burç yorumları (18 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 00:21
Ay Akrep burcunda ilerliyor. Derinlik ve odaklanma isteyen işlerinizi halletmek için uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Üzeri örtülü sorunlar gündeminizde olabilir. Geçmiş ile bugünün hesabı birbirine uymayabilir, hırslı olmamakta fayda var.
Boğa
Göze batan uyumsuzlukları uygun bir dille ifade etmek için daha yapıcı olmayı deneyebilirsiniz. Kuşkularınızı siz yönetin.
İkizler
Kişiler arası ilişkilerdeki başarınız çalıştığınız kişiler tarafından kıskanılabilir, dikkatler üzerinizde.
Yengeç
Yaratım gücü gerektiren her türlü aktivitelerde bulunabilir, beklenmedik kişilerin beğeni ve takdirini toplayabilirsiniz.
Aslan
Yaşadığınız problemleri sözlü olarak dile getirmeye çalışmak zor gelebilir, sizi anlayan insanlarla bir arada olmayı deneyebilirsiniz.
Başak
Sevdiğiniz mekanlara kısa ziyaretlerde bulunabilir, anılarınızı tazeleyebilirsiniz.
Terazi
Mevcut durumlar konfor alanınızı desteklediği için yeni adımlar atmakta zorlanabilirsiniz. Rahatınızı sürdürmek odağınızda olabilir.
Akrep
Geçmişin gözlüğünden bugüne bakarak bazı perspektifleri kaçırabilirsiniz. Eski ben dediğiniz kişinin yine kendiniz olduğunuzu hatırlamanızda fayda var.
Yay
İçinize attığınız yahut oluruna bıraktığınız konuların takibinde olabilirsiniz. Kendinize haksızlık ettiğinizi düşündürecek aydınlanmalar söz konusu.
Oğlak
Göz önünde olabileceğiniz başarılar elde edebilir, kutlamalarda yer alabilirsiniz. İdeallerinizi arttırma ve yenileme kararı alabilirsiniz.
Kova
Kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda önceki tecrübelerinizden yararlanabilirsiniz. Daha çok disiplinli olmanız gerekebilir.
Balık
Mahkemeler, hukuki süreçler gibi konularda yoğun konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Seyahatlerde bulunabilir, planlar kurabilirsiniz.