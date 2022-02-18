Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.02.2022 - 00:06
Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Eleştiriler yoğun olabilir, bu eleştirilerin sadece yapıcı olmaya yönelik olmasına dikkat edin. Armudun sapı üzümün çöpü dememekte fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İş hayatınızdaki kişilere karşı olumlu ve yapıcı olun. Herkes her bildiğini her an gösteremeyebilir. Hoşgörü anahtarını bugün yanınızda taşıyın.
Boğa
Bulunduğunuz, yaşadığınız alanları mükemmelleştirmeye çalışabilirsiniz. Kimseyi kırmamaya dikkat edin.
İkizler
Aile büyüklerinize hizmet eden faaliyetlerde bulunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak için can atabilirsiniz. İleriyi düşünüyorsunuz.
Yengeç
Zorunlu ve ani gelişen yazışmalar, telefonlarla baş etmeye çalışabilirsiniz. Çözüm odaklı bakın.
Aslan
Finansal durumlarınızı yenileyebilmek için iş pozisyonunuzda değişikliklere gidebilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya bakın.
Başak
Rahatsız olduğunuz konuları uygun bir üslup ile ifade etmeye çalışın. Herkesin gözünde bir büyüteç olmadığı gerçeğini unutmayın.
Terazi
Kendinizi mercek altından geçirirken küçücük görebilirsiniz. Bundan kaçmak için altından kalkamayacağınız kadar çok iş alabilirsiniz dikkat edin.
Akrep
Yardımınıza ihtiyacı olanların yanında olduğunuz, vefanızı gösterme fırsatına sahip olduğunuz bir gün.
Yay
Patron ve ailenizde sizden büyük erkek otoritelerle fındık kabuğunu doldurmayan sebeplerden tartışabilirsiniz. Ben dedim demek yerine olabilir demeyi deneyin.
Oğlak
Dikkatli çabanız akıl hocalarınız tarafından takdir edilebilir, hak ettiğiniz övgüleri alabilirsiniz.
Kova
Eşinizin gelirlerindeki dalgalanmaları kontrol altına almakta fayda var. Harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Balık
Ortaklı ilişkilerinizde dilinize hakim olmanız gereken bir gün. Alttan almayı deneyebilirsiniz.