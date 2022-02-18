Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.02.2022 - 00:06

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 1

Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor.  Eleştiriler yoğun olabilir, bu eleştirilerin sadece yapıcı olmaya yönelik olmasına dikkat edin. Armudun sapı üzümün çöpü dememekte fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 2

Koç

İş hayatınızdaki kişilere karşı olumlu ve yapıcı olun. Herkes her bildiğini her an gösteremeyebilir. Hoşgörü anahtarını bugün yanınızda taşıyın.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 3

Boğa

Bulunduğunuz, yaşadığınız alanları mükemmelleştirmeye çalışabilirsiniz. Kimseyi kırmamaya dikkat edin.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 4

İkizler

Aile büyüklerinize hizmet eden faaliyetlerde bulunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak için can atabilirsiniz. İleriyi düşünüyorsunuz.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Zorunlu ve ani gelişen yazışmalar, telefonlarla baş etmeye çalışabilirsiniz. Çözüm odaklı bakın.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 6

Aslan

Finansal durumlarınızı yenileyebilmek için iş pozisyonunuzda değişikliklere gidebilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya bakın.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 7

Başak

Rahatsız olduğunuz konuları uygun bir üslup ile ifade etmeye çalışın. Herkesin gözünde bir büyüteç olmadığı gerçeğini unutmayın.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 8

Terazi

Kendinizi mercek altından geçirirken küçücük görebilirsiniz. Bundan kaçmak için altından kalkamayacağınız kadar çok iş alabilirsiniz dikkat edin.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 9

Akrep

Yardımınıza ihtiyacı olanların yanında olduğunuz, vefanızı gösterme fırsatına sahip olduğunuz bir gün.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 10

Yay

Patron ve ailenizde sizden büyük erkek otoritelerle fındık kabuğunu doldurmayan sebeplerden tartışabilirsiniz. Ben dedim demek yerine olabilir demeyi deneyin.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Dikkatli çabanız akıl hocalarınız tarafından takdir edilebilir, hak ettiğiniz övgüleri alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 12

Kova

Eşinizin gelirlerindeki dalgalanmaları kontrol altına almakta fayda var. Harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2022) - 13

Balık

Ortaklı ilişkilerinizde dilinize hakim olmanız gereken bir gün. Alttan almayı deneyebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER