Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023)

Ay, 07:17 ile 08:34 arasında ay boşlukta olacak sonrasında kova burcuna geçecek. Gün içinde sorumluluklarınızı birazda olsa esnetmek isteyebilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Amiriniz size ve çevrenize riyakâr bir halde, angarya yapmanız için, sizin en iyi eleman olduğunuzu sesli söyleyebilir. Yani mecburen angarya yapabilirsiniz.
BOĞA
Dikkatli olun çünkü bugün birkaç kişinin kalbini sözlerinizle kırabilirsiniz. Akademik kariyeriniz varsa bu alandaki çabalarınız muhtemelen övülecektir.
İKİZLER
Mülkiyet ve yatırım getirileri, banka hesabınızı bugün şenlendirebilir. Bir seyahat planlanıyorsanız, yolculuk ve rezervasyonlar zorluk yaratabilir.
YENGEÇ
Bugün işyerinde, zorlu işleri üstlenebileceğinizi ve herkesi memnun edecek şekilde bitirebileceğinizi hem kendinize hem de diğerlerine gösterebilirsiniz.
ASLAN
Bugün önemli bir olaydan vazgeçmek ve olabilecek olumsuz sonuçlarına katlanmayı göze alabilirsiniz. Bunu yaparken bir kere daha düşünün.
BAŞAK
Bugün profesyonel cephede, size kötü davranılabilir ve fazla çalıştırılabilirsiniz. Şimdilik bunu sineye çekin gerektiği zamanda konuşacaksınız.
TERAZİ
Yeteneklerinizle ilgili söylentiler yayıldıkça, parayı hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Bir emlak sorunu dostane bir şekilde çözülecek gibi.
AKREP
Büyük şirketlerde çalışanlarınız için iyi bir terfi haberi kulağınıza çalınabilir. Evin yenileme veya onarım işleri varsa sonuçlar iyi olabilir.
YAY
Gayrimenkul konusunda birileri aklınızdan yararlanabilir. Bugün fikir verirken çevrenizdekilere onların potansiyellerini göz önünde bulundurun.
OĞLAK
İş arayanların kendi alanlarında uygun bir pozisyon bulmaları bugün pek bir mümkün durmakta. Bugün ne olursa olsun ümitsizliğe düşmeyin.
KOVA
Harcamalarınız üzerinde iyi bir kontrole sahipseniz, bu enflasyonist zamanlarda tasarruflarınız muhtemelen artacaktır. Dikkat!
BALIK
Bugün İş yerinde iyi performans gösterirseniz, ödül şeklinde bazı teşvikler alabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlıkla ilgili sorunları artık çözülecek.