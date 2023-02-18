Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 1

Ay, 07:17 ile 08:34 arasında ay boşlukta olacak sonrasında kova burcuna geçecek. Gün içinde sorumluluklarınızı birazda olsa esnetmek isteyebilirsiniz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Amiriniz size ve çevrenize riyakâr bir halde, angarya yapmanız için, sizin en iyi eleman olduğunuzu sesli söyleyebilir. Yani mecburen angarya yapabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Dikkatli olun çünkü bugün birkaç kişinin kalbini sözlerinizle kırabilirsiniz. Akademik kariyeriniz varsa bu alandaki çabalarınız muhtemelen övülecektir. 

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Mülkiyet ve yatırım getirileri, banka hesabınızı bugün şenlendirebilir. Bir seyahat planlanıyorsanız, yolculuk ve rezervasyonlar zorluk yaratabilir.  

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün işyerinde, zorlu işleri üstlenebileceğinizi ve herkesi memnun edecek şekilde bitirebileceğinizi hem kendinize hem de diğerlerine gösterebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün önemli bir olaydan vazgeçmek ve olabilecek olumsuz sonuçlarına katlanmayı göze alabilirsiniz. Bunu yaparken bir kere daha düşünün. 

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugün profesyonel cephede, size kötü davranılabilir ve fazla çalıştırılabilirsiniz. Şimdilik bunu sineye çekin gerektiği zamanda konuşacaksınız.  

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Yeteneklerinizle ilgili söylentiler yayıldıkça, parayı hayatınıza çekmeye başlayacaksınız. Bir emlak sorunu dostane bir şekilde çözülecek gibi. 

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 9

AKREP

Büyük şirketlerde çalışanlarınız için iyi bir terfi haberi kulağınıza çalınabilir. Evin yenileme veya onarım işleri varsa sonuçlar iyi olabilir.  

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 10

YAY

Gayrimenkul konusunda birileri aklınızdan yararlanabilir. Bugün fikir verirken çevrenizdekilere onların potansiyellerini göz önünde bulundurun.  

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

İş arayanların kendi alanlarında uygun bir pozisyon bulmaları bugün pek bir mümkün durmakta. Bugün ne olursa olsun ümitsizliğe düşmeyin.  

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 12

KOVA

Harcamalarınız üzerinde iyi bir kontrole sahipseniz, bu enflasyonist zamanlarda tasarruflarınız muhtemelen artacaktır. Dikkat! 

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2023) - 13

BALIK

Bugün İş yerinde iyi performans gösterirseniz, ödül şeklinde bazı teşvikler alabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlıkla ilgili sorunları artık çözülecek.  

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