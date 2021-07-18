Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 18 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

18.07.2021 - 09:07

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 1
Güneş ve Plüton yumruk yumruğa

Bugünü kavga etmeden, tartışmadan geçirmeye bakın. Eşinizle veya işverenlerle zorlayan bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 2

Koç

Cuma gününden bu yana tuhaf ruh haliniz, gergin ve olumsuz tutumunuz bugün de devam edebilir. Uyuyun, dinlenin sessiz bir yerde oturun derim.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Bu aralar biraz gergin günlerden geçtiniz, çevrenizdeki sevdiklerinizde emin olun aynı durumdalar. Acaba biraz ortak eğlenceli bir şeyler mi yapsanız?

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Bugün kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Ufka doğru şap şap yüzmeyin mesela. Veya riskli işlere kalkışmayın derim. Oturun biraz.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Siz bu haftayı ve hatta bu hafta sonunu atlatıyorsunuz, eğer birilerinin kafasına kepçe fırlatmadıysanız hala, ayna karşısında kendinizi öpün.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Zamanında verdiğiniz sözleri artık ne yapıp edip yerine getirmeniz gerekebilir. Zaten kaçmak isteseniz de özellikle aileniz sizi yakalar.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 7

Başak

Millet gezip tozarken, yaz, tatil havalarında dolanırken siz bugün iş mi bitirme peşindesiniz? Muhtemel öyle! Eh, yapın bari siz iflah olmazsınız.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Hani hep derim kredi kartınızı harcama yapmamak için toprağa gömün diye. Bugün siz o kartı bugün en iyisi ateşte eritin. Harcamalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Evet bugün sizin gününüz. Eğer bugün yanlışlıkla damarınıza biri basarsa eyvahlar olsun. Onun yerinde olmak istemezdim doğrusu.  Sakin olun!

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 10

Yay

Öteden beri canınızı sıkan birileri varsa, onlara fal bakın ve hayatlarını ne denli çarçur ettiklerini ima edin. Yok, yok siz en iyisi uymayın bana…

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugün sizde sağlığına dikkat etmesi gereken kazalara açık burçlar listesindesiniz. O nedenle aceleci davranmayın ve bol bol sıvı tüketin.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün tam her şeyi bir kenara bıraktım artık tamam kepenkleri kapadım dediğiniz anda gereksiz biri çıkıp sizi program yapmaya zorlayabilir.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021 - 13

Balık

Bugün özellikle kas ağrılarına, burkulmalara dikkat edin. Cengaverler gibi kendinizi bugün oradan oraya atıp tutmamanızda çok fayda var.

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