Günlük burç yorumları - 18 Temmuz 2021

18.07.2021 - 09:07
Koç
Cuma gününden bu yana tuhaf ruh haliniz, gergin ve olumsuz tutumunuz bugün de devam edebilir. Uyuyun, dinlenin sessiz bir yerde oturun derim.
Boğa
Bu aralar biraz gergin günlerden geçtiniz, çevrenizdeki sevdiklerinizde emin olun aynı durumdalar. Acaba biraz ortak eğlenceli bir şeyler mi yapsanız?
İkizler
Bugün kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Ufka doğru şap şap yüzmeyin mesela. Veya riskli işlere kalkışmayın derim. Oturun biraz.
Yengeç
Siz bu haftayı ve hatta bu hafta sonunu atlatıyorsunuz, eğer birilerinin kafasına kepçe fırlatmadıysanız hala, ayna karşısında kendinizi öpün.
Aslan
Zamanında verdiğiniz sözleri artık ne yapıp edip yerine getirmeniz gerekebilir. Zaten kaçmak isteseniz de özellikle aileniz sizi yakalar.
Başak
Millet gezip tozarken, yaz, tatil havalarında dolanırken siz bugün iş mi bitirme peşindesiniz? Muhtemel öyle! Eh, yapın bari siz iflah olmazsınız.
Terazi
Hani hep derim kredi kartınızı harcama yapmamak için toprağa gömün diye. Bugün siz o kartı bugün en iyisi ateşte eritin. Harcamalara dikkat!
Akrep
Evet bugün sizin gününüz. Eğer bugün yanlışlıkla damarınıza biri basarsa eyvahlar olsun. Onun yerinde olmak istemezdim doğrusu. Sakin olun!
Yay
Öteden beri canınızı sıkan birileri varsa, onlara fal bakın ve hayatlarını ne denli çarçur ettiklerini ima edin. Yok, yok siz en iyisi uymayın bana…
Oğlak
Bugün sizde sağlığına dikkat etmesi gereken kazalara açık burçlar listesindesiniz. O nedenle aceleci davranmayın ve bol bol sıvı tüketin.
Kova
Bugün tam her şeyi bir kenara bıraktım artık tamam kepenkleri kapadım dediğiniz anda gereksiz biri çıkıp sizi program yapmaya zorlayabilir.
Balık
Bugün özellikle kas ağrılarına, burkulmalara dikkat edin. Cengaverler gibi kendinizi bugün oradan oraya atıp tutmamanızda çok fayda var.