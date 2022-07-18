Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 00:16
Ay, Balık burcunda ilerliyor. Yaratıcı enerjinin etkisiyle güzel çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz, karar alırken daha çok düşünmenizde yarar var.
Koç
Kendinizi göstererek ortaya çıkmak yerine daha arka planda kalmayı tercih edebilir, daha sessiz bir şekilde günü geçirebilirsiniz.
Boğa
Sosyal gruplarda olmak yerine az ama öz arkadaşlarınızla olmayı, derin ve sakin hissetmeyi isteyebilirsiniz.
İkizler
Seçtiğiniz branş üzerinde ilerleyebilir, yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren konularda başarılı olabilirsiniz.
Yengeç
Pireyi deve yapmaya meyilli olabilirsiniz. Olanı, olduğu gibi görmek zor görebilir, paylaşımda bulunmak isteyebilirsiniz.
Aslan
Gizli saklı işler ilginizi çekebilir, bilinmeyeni ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz.
Başak
İlişki ve ortaklıklarınıza dair bilginizin arttığını hissedebilir, daha önce fark etmediklerinizi görebilirsiniz.
Terazi
Hizmet etmeye ve almaya dair istekliliğiniz artabilir. Günlük hayatta ailenizle daha yoğun etkileşimler kurmak isteyebilirsiniz.
Akrep
Çocuklarla ve eğlenerek vakit geçirebilirsiniz, istediğiniz konularda verim almanız mümkün.
Yay
Aile yaşamında huzur arayabilir, güven veren ilişkilerinizi tazelemek isteyebilirsiniz.
Oğlak
Sosyal ve zihinsel anlamda aktif olabilirsiniz, odağınızı bir noktada toplamak huzursuzluğa engel olabilir.
Kova
Sevdikleriniz için harcamalarda bulunabilir, bundan keyif alabilirsiniz. İşe başlamak ve bitirmek için uygun.
Balık
Tepkilerinizi davranışlarınız kanalıyla ortaya koyabilirsiniz. Ölçüsüz tepkilerden kaçınmakta yarar var.