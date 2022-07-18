Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 18 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 00:16

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 1

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Yaratıcı enerjinin etkisiyle güzel çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz, karar alırken daha çok düşünmenizde yarar var.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 2

Koç

Kendinizi göstererek ortaya çıkmak yerine daha arka planda kalmayı tercih edebilir, daha sessiz bir şekilde günü geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Sosyal gruplarda olmak yerine az ama öz arkadaşlarınızla olmayı, derin ve sakin hissetmeyi isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Seçtiğiniz branş üzerinde ilerleyebilir, yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren konularda başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Pireyi deve yapmaya meyilli olabilirsiniz. Olanı, olduğu gibi görmek zor görebilir, paylaşımda bulunmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Gizli saklı işler ilginizi çekebilir, bilinmeyeni ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 7

Başak

İlişki ve ortaklıklarınıza dair bilginizin arttığını hissedebilir, daha önce fark etmediklerinizi görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Hizmet etmeye ve almaya dair istekliliğiniz artabilir. Günlük hayatta ailenizle daha yoğun etkileşimler kurmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Çocuklarla ve eğlenerek vakit geçirebilirsiniz, istediğiniz konularda verim almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 10

Yay

Aile yaşamında huzur arayabilir, güven veren ilişkilerinizi tazelemek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Sosyal ve zihinsel anlamda aktif olabilirsiniz, odağınızı bir noktada toplamak huzursuzluğa engel olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 12

Kova

Sevdikleriniz için harcamalarda bulunabilir, bundan keyif alabilirsiniz. İşe başlamak ve bitirmek için uygun.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2022) - 13

Balık

Tepkilerinizi davranışlarınız kanalıyla ortaya koyabilirsiniz. Ölçüsüz tepkilerden kaçınmakta yarar var.

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