Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Temmuz 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün inançlarımız, değerlerimiz, yargılarımız, duyarlılığımız konusunda kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz.  Duygusal açıdan engellenme hissi motivasyonumuzu toparlamakta güçlük çekmemize neden olabilir. Sevgimizi ifade etmek, sevildiğimizi hissetmek, değer görmek konusundaki beklentilerimiz büyük olabilir. Ancak beklentilerimizin karşılanmaması hayal kırıklığı yaşamamıza sebep olabilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün kısıtlandığınızı hissettiğiniz ortamlardan uzaklaşma çabasına olabilirsiniz. Özgürlüğünüz her şeyin ötesinde olabilir. Sizi kısıtlayan duygulardan uzaklaşmak ve sevginizi daha kısıtlanmadan yaşamak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün eşinizin veya ortaklarınızın kazançları artabilir ancak sizi kısıtlamaya çalışmaları duygusal açıdan kendi içinize dönmenize sebep olabilir. Hislerinizi, duygularınızı gizli yaşamaktan sıkılmış hissedebilirsiniz. Bu sebeple tepkilerinizi yönetmekte güçlük çekebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün ortaklarınız, işiniz, aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Yeni anlaşma ve sözleşmeler konusunda karşılaşacağınız prosedürler canınızı sıkabilir. Başkalarının sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışacaksınız.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün sağlık ve günlük rutinlerinizde kontrol ve değişim günü olabilir. Yemek düzeniniz ve günlük rutinleriniz ön planda olacak. Beraber çalıştığınız insanlar ile kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Ancak iş anlaşmaları için sizi yavaşlatan konular olabilir. 

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Ancak partnerinizin davranışları, sizi kısıtlamaya çalışması motivasyonunuzu bozabilir. Eğlence alanları ve sosyalleşmek konusunda yapacağınız planları iptal etmek durumunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün aileniz ve yuvanızla ilgili konular önceliğinizde olabilir. Ev dekorasyonu, düzen oluşturma, tertip yapmak gibi sizi oyalayacak konulara eğilebilirsiniz. Seyahat hazırlığı veya seyahat dönüşü toparlanma süreçleri önceliğinizde olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün yakın çevreniz, kardeşleriniz ile olmak isteyebilirsiniz. Yolculuklar ile ilgili dikkatli olmanız gerekir. Beklenmedik rahatsızlıklar, kazalar meydana gelebilir. İş konusunda yapacağınız yeni anlaşmalarda bazı sorunlar meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kariyeriniz için yapacağınız yatırımlar kazançlı olabilir. Ancak sevmek, sevilmek, değer görmek konusunda kendinizi kötü hissedeceğiniz ilişkiler içinde kalabilirsiniz. Duygularınızın doğru anlaşılmadığını fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün kendinizi ifade etmek sizin için çok önemli olabilir. Yakınlarınız, akrabalarınızla ilgili konularda yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.  Seyahat ederken dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün kendinizi dış dünyadan soyutlamak ve meditasyona yönelmek ve inançlarınızla ilgili konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sağlık konusunda alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün yer değişimleri yapabilir, göç eder gibi seyahat planlamak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın bazıları ile aranıza mesafe girebilir, aşk hayatınız veya çocuklarınızla olan ilişkinizde mesafeler konusunda zorlanabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün kariyer konusunda yeni şanslar elde edebilirsiniz. Ev ve yaşam alanlarınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek, ofisinizle ilgili konularda bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanların yarattığı konfor alanı sebebiyle biraz olsun rahatlayabilirsiniz.

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