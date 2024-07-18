Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Temmuz 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün inançlarımız, değerlerimiz, yargılarımız, duyarlılığımız konusunda kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Duygusal açıdan engellenme hissi motivasyonumuzu toparlamakta güçlük çekmemize neden olabilir. Sevgimizi ifade etmek, sevildiğimizi hissetmek, değer görmek konusundaki beklentilerimiz büyük olabilir. Ancak beklentilerimizin karşılanmaması hayal kırıklığı yaşamamıza sebep olabilir.