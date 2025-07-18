Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2025)

Boğa: Bugün finansal konularla daha çok meşgul olman gerekebilir. Beklenmedik bir harcama ya da yapılması gereken bir ödeme seni biraz zorlayabilir. Ancak planlı davrandığında kolayca çözüm bulabileceksin. İş hayatında güvenilirliğinle öne çıkacağın bir gün. Aşk hayatında ise istikrar arıyorsun. Partnerinle birlikte geleceğe yönelik daha net adımlar atmak için güzel bir zaman. Yalnızsan, yeni bir tanışma ihtimali düşük gibi görünse de, kalıcı bir bağ kurabileceğin biriyle ilgili sezgilerin devreye girebilir. Bugün sabırlı olmak ve acele kararlar vermemek, seni uzun vadede kazançlı çıkaracak.