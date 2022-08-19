Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.08.2022 - 02:48

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 1

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Yüksek amaçlar edinebilir, bu doğrultuda hareket edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Maddi konuların getirdiği refah ve konfor ile çalışma hayatına daha çok bağlanabilir, buradan motivasyon getirebilirsiniz.
Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Fiziksel güzelliğinizden fikirlerinize kadar övülmeye ve duygusal anlamda beslenmeye ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

İstiflenen duygu ve düşünceleri inzivadan çıkarma vakti, bu esnada öfke patlamalarına dikkat etmekte fayda var.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Sosyal ortam ve gruplarda sağlam göstergelere ihtiyacınız olabilir. Bir grubun ayrılmaz parçası olmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Eğitim ve kariyer hayatına katkı olması için otorite ve yetkili kişilerle yakınlık kurabilir, ilerlemek için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Hayalleriniz için tam gaz çalışmaya edebilirsiniz, bu esnada desteklenmek isteyebilir ve güzel işaretler alabilirsiniz

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Finansal anlamda avantajlı olmak kendinizi rahat hissetmenizi sağlayabilir, hesap kitap işleriyle meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Ortaklıkları geliştirmek, yeni anlaşmalar yapmak için istekli olabilirsiniz. Ama ekonomiyi doğru okumaya bakın.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 10

YAY

Evcil hayvanlar ve bakımı gündeme gelebilir, günlük hayatınıza alternatif aktiviteler ekleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Evinizde ya da güven duyduğunuz insanlarla bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Ev hayatında kalıcı dönüşümler söz konusu olabilir. İdare edilen her şey son noktasına gelmiş olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Duygu ve düşüncelerinizi paylaşmaya, çeşitli aktarımlarda bulunmaya ihtiyacınız olabilir.

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