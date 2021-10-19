Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 00:38
Doğallığınızı abartmayın
Doğal olmak adına işi abartarak yanlış anlaşılmalara neden olacak durumlardan geçebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sakar davranışlara dikkat edin. Olur olmadık hareketlerde bulunarak kendinizi incitmeyin.
Boğa
Kendinizi tam olarak hayata dair konumlandırmakta bugün sil baştan her şey sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi gelebilir.
İkizler
Milletin derdini çözmek sizin işiniz değil. Yardım edin ama çözüm önermeyin derim. Başınıza iş açmayın.
Yengeç
Yok, bugün öyle patronculuk oynama zamanı değil. Çevrenize yukardan bakmayın derim. Zemin kat nedir hatırlatırlar insana.
Aslan
Yurt dışı veya akademik alanda yapmanız gerekenler varsa yapmanızda fayda var gayet olumlu bir günden geçiyorsunuz.
Başak
Bugün cinsellik anlamında veya varsa psikolojik anlamda gerçek korkularınız bunların üstüne gidebilirsiniz.
Terazi
Tam olarak ne yapacağınıza karar vermeniz gereken bir gün. Kafa karışıklığına düşmemeye gayret edin.
Akrep
Sağlık konusunda bugün özellikle kan ve kan değerlerinizle ilgili mevzulara dikkat edin derim.
Yay
Eğer çocuklarınız varsa bugün onlara biraz zaman ayırmanız sorunlarını halletmeniz gerekebilir.
Oğlak
Hayal kırıklığına mahal verecek konu ve konuşmalardan bugün uzak kalın derim. Özellikle iş konusunda.
Kova
İletişimde bugün bir tuhaflık içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. O nedenle planlı davranmanız sizin için en hayırlısı.
Balık
Maddi anlamda bugün bir iyi bir de kötü haberiniz söz konusu olabilir. Çözümsüz meseleler değil, rahat olun.