Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 00:38

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 1

Doğallığınızı abartmayın

Doğal olmak adına işi abartarak yanlış anlaşılmalara neden olacak durumlardan geçebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 2

Koç

Sakar davranışlara dikkat edin. Olur olmadık hareketlerde bulunarak kendinizi incitmeyin.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 3

Boğa

Kendinizi tam olarak hayata dair konumlandırmakta bugün sil baştan her şey sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi gelebilir.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 4

İkizler

Milletin derdini çözmek sizin işiniz değil. Yardım edin ama çözüm önermeyin derim. Başınıza iş açmayın.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Yok, bugün öyle patronculuk oynama zamanı değil. Çevrenize yukardan bakmayın derim. Zemin kat nedir hatırlatırlar insana.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 6

Aslan

Yurt dışı veya akademik alanda yapmanız gerekenler varsa yapmanızda fayda var gayet olumlu bir günden geçiyorsunuz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 7

Başak

Bugün cinsellik anlamında veya varsa psikolojik anlamda gerçek korkularınız bunların üstüne gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 8

Terazi

Tam olarak ne yapacağınıza karar vermeniz gereken bir gün. Kafa karışıklığına düşmemeye gayret edin.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 9

Akrep

Sağlık konusunda bugün özellikle kan ve kan değerlerinizle ilgili mevzulara dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 10

Yay

Eğer çocuklarınız varsa bugün onlara biraz zaman ayırmanız sorunlarını halletmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Hayal kırıklığına mahal verecek konu ve konuşmalardan bugün uzak kalın derim. Özellikle iş konusunda.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 12

Kova

İletişimde bugün bir tuhaflık içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. O nedenle planlı davranmanız sizin için en hayırlısı.

Günlük burç yorumları (19 Ekim 2021) - 13

Balık

Maddi anlamda bugün bir iyi bir de kötü haberiniz söz konusu olabilir. Çözümsüz meseleler değil, rahat olun.

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