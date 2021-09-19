Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 19.09.2021 - 09:31 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 09:33

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 1

Ay Balık burcunda.

Sanat, aşk, müzik, karmaşadan kaçmak için ideal bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 2

Koç

Bugün tam günündesiniz. İkizler burcu hariç bütün burçlara kahvenizi kapatın ve fal baktırın. Güzel şeyler duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 3

Boğa

Bugün şöyle eşe dosta ve hatta yardıma ihtiyacı olana biraz el uzatarak geçirseniz. Hani karşılık beklemeden bir şey yapmanın keyfini tatsanız…

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 4

İkizler

Dünyanın en tatlı burcu ikizler mensubu sizler için harika bir gün yaşamanız pek mümkün. Mesela kendinizi birilerine yemeğe davet ettirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi bugün kitap okumaya, müzik dinlemeye falan verin, size gayet iyi gelecektir. Dinlenin.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 6

Aslan

Cinselliğin önem kazandığı bir gün yaşayacaksınız gibi duruyor. Partnerinizle uyumlu olmaya bakın.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 7

Başak

İkili ilişkilerde daha keyifli bir gün geçirmeniz için ortamınızı güzelleştirmeye bakın. Sorunları bırakın bir köşeye.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 8

Terazi

Spor yapabilir ve sağlığınızla ilgili güzel şeyler yapabilirsiniz. Bugünü biraz bu konularla ilgilenerek geçirin.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 9

Akrep

Çocuklarınız varsa çocuklarınızla veya evcil hayvanlarla geçirmek için ideal. Şefkatli ve huzurlu bir gün yapın bugünü.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 10

Yay

Ailece oturup yemek yemek ve akrabaları çekiştirmek için ideal bir gün. “A yok ben gıybeti hiç sevmem” demeyin bugün. İkizler kadar gıybetçisiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Komşularınızla aranız sevimsizse, bugünü komşu, eş dost gönül alma günü olarak tamamlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 12

Kova

Bugün deli deli işler yapın. Bu tavsiyemi yerine getirmekte eminim çok da zorlanmayacaksınız. Mutlu edin kendinizi.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021) - 13

Balık

“Ben bugün pek halsizim, ah elimi bile kaldıramıyorum" falan diyerek sevdiklerinizi çevrenizde pervane etmemeniz için bir neden yok.  Yapın bunu!

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