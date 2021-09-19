Günlük burç yorumları (19 Eylül 2021)

ntv.com.tr 19.09.2021 - 09:31 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 09:33
Ay Balık burcunda.
Sanat, aşk, müzik, karmaşadan kaçmak için ideal bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün tam günündesiniz. İkizler burcu hariç bütün burçlara kahvenizi kapatın ve fal baktırın. Güzel şeyler duyabilirsiniz.
Boğa
Bugün şöyle eşe dosta ve hatta yardıma ihtiyacı olana biraz el uzatarak geçirseniz. Hani karşılık beklemeden bir şey yapmanın keyfini tatsanız…
İkizler
Dünyanın en tatlı burcu ikizler mensubu sizler için harika bir gün yaşamanız pek mümkün. Mesela kendinizi birilerine yemeğe davet ettirebilirsiniz.
Yengeç
Kendinizi bugün kitap okumaya, müzik dinlemeye falan verin, size gayet iyi gelecektir. Dinlenin.
Aslan
Cinselliğin önem kazandığı bir gün yaşayacaksınız gibi duruyor. Partnerinizle uyumlu olmaya bakın.
Başak
İkili ilişkilerde daha keyifli bir gün geçirmeniz için ortamınızı güzelleştirmeye bakın. Sorunları bırakın bir köşeye.
Terazi
Spor yapabilir ve sağlığınızla ilgili güzel şeyler yapabilirsiniz. Bugünü biraz bu konularla ilgilenerek geçirin.
Akrep
Çocuklarınız varsa çocuklarınızla veya evcil hayvanlarla geçirmek için ideal. Şefkatli ve huzurlu bir gün yapın bugünü.
Yay
Ailece oturup yemek yemek ve akrabaları çekiştirmek için ideal bir gün. “A yok ben gıybeti hiç sevmem” demeyin bugün. İkizler kadar gıybetçisiniz.
Oğlak
Komşularınızla aranız sevimsizse, bugünü komşu, eş dost gönül alma günü olarak tamamlayabilirsiniz.
Kova
Bugün deli deli işler yapın. Bu tavsiyemi yerine getirmekte eminim çok da zorlanmayacaksınız. Mutlu edin kendinizi.
Balık
“Ben bugün pek halsizim, ah elimi bile kaldıramıyorum" falan diyerek sevdiklerinizi çevrenizde pervane etmemeniz için bir neden yok. Yapın bunu!