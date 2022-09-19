Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.09.2022 - 00:06

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 1

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, evde vakit geçirmek ve ailenizle bir arada olmak isteyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Ev yaşamı ve aile büyüklerinizle ilgilenebilirsiniz. İnişli çıkışlı ilişkiler gündeminizde yer alabilir.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 3

BOĞA

İletişim alanında faaliyetlerde bulunabilirsiniz, kendinizi yakın çevrenizle sakin ve huzurlu hissetmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Maddi konularda dengeler hızlı bir şekilde değişebilir, finansal kaynaklarınıza özen göstermenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Dışarıdan gelecek etkilere fazla tepkili olabilirsiniz, dengeli olmanız gereken konularda sabrınız sınanabilir.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Geriye dönük değerlendirme ve analizlerde bulunabilirsiniz. Sıkıntı ve stres düzeyini azaltacak faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Yeni ilişkiler kurabilir, iletişim ağınızı genişleteceğiniz ortam ve topluluklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Kariyer hayatınızı etkileyecek ve ilerlemenizi yavaşlatacak hamlelerden kaçınmanızda fayda var. Objektif ir bakış açısını benimsemelisiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 9

AKREP

Kendinizi her an sorgulayıp şüpheci tavırlar sergilemeniz mümkün, emin ve sağlam kararlar almaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 10

YAY

Sahip olduğunuz maddi manevi değerlere düşkünlüğünüz artabilir, belirsizlikleri gidermek için eş ve ortaklarınızla kontak kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

İkili ilişkileriniz ve gidişatı hakkında sorgulamalar gündeminizde yer alabilir, iyice düşünmeden aceleci kararlar almaya meyilli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 12

KOVA

İş hayatında ve gündelik hayatınızda sizi bir şekilde engelleyen yahut kısıtlayan figürleri fark etmeniz ve yüzleşmeniz söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022) - 13

BALIK

Aşk hayatınızı renklendirecek ve hayattan daha yoğun keyif almanızı sağlayacak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Duygusal kontak kurma ihtiyacınız yoğun.

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