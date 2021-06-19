Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 19 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

19.06.2021 - 07:05

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 1

Bugün çok daha mülayim etkiler altındayız

İstikrarlı bir gün yaşamamız olası. Bir şeyleri tamamlamak, başarmak için bugünü sonuna kadar kullanabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 2

Koç

Eşinizle, ortağınızla manasız konuşmalara girmediğiniz sürece sizin bugün gayet güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Kendinizi olabildiğince soyutlayın.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 3

Boğa

Ruh sağlığınıza bugün dikkat! Biraz fazla alıngan bir günden geçecek olabilirsiniz. Mümkün mertebe kendinize zaman ayırmaya bakın derim.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 4

İkizler

Aşk için hiç de fena bir gün değil. Höt höt sözler ağzınızdan çıkmadığı sürece pek de güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Anneniz, babanız bugün sizi ucundan sinir edebilir. Yakın akrabalardan bugün uzak kalırsınız mis gibi bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 6

Aslan

Uzun vadeli planlar yapmayıp ve arkadaşlarınızla dip dibe zaman geçirmediğiniz sürece bugün fena bir gün olmaz sizin için diyebiliriz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 7

Başak

Bugün aşk ve şans konularında önünüze gelebilecek gelişmelerden uzak kalmanızda fayda var. Yani çok zorlamayın durumları.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 8

Terazi

Bugün sağa sola para dağıtmadığınız sürece gayet güzel bir günden geçmeniz olası. Harcamalarınıza dikkat edin ve bol bol eğlenin.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 9

Akrep

Uzak bir akraba veya yurt dışından manasız bir gelişmeden rahatsızlık duyabilirsiniz. Aman boş verin bugün takmayın kafanıza her bir şeyi.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün internetinizi kapatın ve internet üzerinden alışveriş falan yapmaya hele hiç kalkışmayın. Para konusunda cüzdanınızda kaçaklar oluşabilir.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün “ben var ya, ben…” diye başlayan egosantrik cümleler kurmamaya gayret edin. Biri çıkar ve sizi öyle bir aynalar ki kalırsınız ortada.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün kendinize âşık olabileceğinizi veya sevgiliniz varsa harika bir gün geçirebileceğinizi telkin edin.  Güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021 - 13

Balık

Aşk konusunda dikkat ettiğiniz sürece ve tabi çoluk çocuğun sizin asabınızı bozmanıza müsaade etmezseniz gayet güzel bir günden geçebilirsiniz.

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