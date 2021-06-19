Günlük burç yorumları - 19 Haziran 2021

19.06.2021 - 07:05
Bugün çok daha mülayim etkiler altındayız
İstikrarlı bir gün yaşamamız olası. Bir şeyleri tamamlamak, başarmak için bugünü sonuna kadar kullanabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eşinizle, ortağınızla manasız konuşmalara girmediğiniz sürece sizin bugün gayet güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Kendinizi olabildiğince soyutlayın.
Boğa
Ruh sağlığınıza bugün dikkat! Biraz fazla alıngan bir günden geçecek olabilirsiniz. Mümkün mertebe kendinize zaman ayırmaya bakın derim.
İkizler
Aşk için hiç de fena bir gün değil. Höt höt sözler ağzınızdan çıkmadığı sürece pek de güzel bir gün geçirebilirsiniz.
Yengeç
Anneniz, babanız bugün sizi ucundan sinir edebilir. Yakın akrabalardan bugün uzak kalırsınız mis gibi bir gün geçirebilirsiniz.
Aslan
Uzun vadeli planlar yapmayıp ve arkadaşlarınızla dip dibe zaman geçirmediğiniz sürece bugün fena bir gün olmaz sizin için diyebiliriz.
Başak
Bugün aşk ve şans konularında önünüze gelebilecek gelişmelerden uzak kalmanızda fayda var. Yani çok zorlamayın durumları.
Terazi
Bugün sağa sola para dağıtmadığınız sürece gayet güzel bir günden geçmeniz olası. Harcamalarınıza dikkat edin ve bol bol eğlenin.
Akrep
Uzak bir akraba veya yurt dışından manasız bir gelişmeden rahatsızlık duyabilirsiniz. Aman boş verin bugün takmayın kafanıza her bir şeyi.
Yay
Bugün internetinizi kapatın ve internet üzerinden alışveriş falan yapmaya hele hiç kalkışmayın. Para konusunda cüzdanınızda kaçaklar oluşabilir.
Oğlak
Bugün “ben var ya, ben…” diye başlayan egosantrik cümleler kurmamaya gayret edin. Biri çıkar ve sizi öyle bir aynalar ki kalırsınız ortada.
Kova
Bugün kendinize âşık olabileceğinizi veya sevgiliniz varsa harika bir gün geçirebileceğinizi telkin edin. Güzel bir gün geçirebilirsiniz.
Balık
Aşk konusunda dikkat ettiğiniz sürece ve tabi çoluk çocuğun sizin asabınızı bozmanıza müsaade etmezseniz gayet güzel bir günden geçebilirsiniz.