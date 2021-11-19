Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 00:02

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 1

Boğa burcunda ay tutulması.

Venüs’ün nispeten desteklediği, tatlı-ekşi bir ay tutulması. Etkisini yıl sonuna kadar hissedeceğiz.

Boğa burcunda Ay tutulmasının burçlara etkisi / Haber Detay-Tıkla Oku 
 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 2

Koç

Para konusunda “Yeter artık, tamam!” diyerek kendinizi yeni bir atılıma hazır hissedebilirsiniz. Öyle hemen atılmayın.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 3

Boğa

“Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam?” diye kafanız şişmiş bir vaziyette dolanıp durabilirsiniz. Sakin olun yeter.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 4

İkizler

Kendinizi bugünlerde bazı kararların eşiğinde hissetmeniz çok mümkün. Bu kararları içselleştirmeye bakın. Ezbere yürümeyin derim.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Daha görünür olmak, yaptığınız her ne varsa kendinizi ortaya koymak adına adım atabilirsiniz. Çok da mütevazı kalmayın artık.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 6

Aslan

İş ve kariyer alanında yeni başlangıçlara girişebilirsiniz. Ama bu çok da kolay olacakmış gibi durmamakta.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 7

Başak

Yüksek eğitim ve yurt dışı konularında yeniliklere kendinizi açmanızda fayda var. Doğru kararlar almaya bakın.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 8

Terazi

Resmi konularda önünüzde yeni bir kapı açılabilir ve bunu doğru değerlendirdiğiniz taktirde iyi kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 9

Akrep

İlişkiler, ortaklıklar konusunda yeni ve taze başlangıçlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Aceleci olmayın.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 10

Yay

Çalışma arkadaşlarınız ve iş yaptığınız konularda ve tabi sağlığınızda başlangıçlara hazır olun derim.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Aşk ve ilişkiler konusunda ani bitiş ve başlangıçlara hazır olmanızda fayda var. Bu aralar yoğun bir gündem olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 12

Kova

Gayrimenkul ve aile büyüklerinizle ilgili olarak güzel gelişmeler içinde olmak isteyebilirsiniz. Atılımda bulunun.

Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021) - 13

Balık

İletişim ve planlama konularında bugün biraz durağan ve yanlışlıklara açık bir günden geçecek olabilirsiniz.

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