Günlük burç yorumları (19 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 00:02
Boğa burcunda ay tutulması.
Venüs’ün nispeten desteklediği, tatlı-ekşi bir ay tutulması. Etkisini yıl sonuna kadar hissedeceğiz.
Boğa burcunda Ay tutulmasının burçlara etkisi / Haber Detay-Tıkla Oku
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Para konusunda “Yeter artık, tamam!” diyerek kendinizi yeni bir atılıma hazır hissedebilirsiniz. Öyle hemen atılmayın.
Boğa
“Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam?” diye kafanız şişmiş bir vaziyette dolanıp durabilirsiniz. Sakin olun yeter.
İkizler
Kendinizi bugünlerde bazı kararların eşiğinde hissetmeniz çok mümkün. Bu kararları içselleştirmeye bakın. Ezbere yürümeyin derim.
Yengeç
Daha görünür olmak, yaptığınız her ne varsa kendinizi ortaya koymak adına adım atabilirsiniz. Çok da mütevazı kalmayın artık.
Aslan
İş ve kariyer alanında yeni başlangıçlara girişebilirsiniz. Ama bu çok da kolay olacakmış gibi durmamakta.
Başak
Yüksek eğitim ve yurt dışı konularında yeniliklere kendinizi açmanızda fayda var. Doğru kararlar almaya bakın.
Terazi
Resmi konularda önünüzde yeni bir kapı açılabilir ve bunu doğru değerlendirdiğiniz taktirde iyi kazanırsınız.
Akrep
İlişkiler, ortaklıklar konusunda yeni ve taze başlangıçlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Aceleci olmayın.
Yay
Çalışma arkadaşlarınız ve iş yaptığınız konularda ve tabi sağlığınızda başlangıçlara hazır olun derim.
Oğlak
Aşk ve ilişkiler konusunda ani bitiş ve başlangıçlara hazır olmanızda fayda var. Bu aralar yoğun bir gündem olabilir.
Kova
Gayrimenkul ve aile büyüklerinizle ilgili olarak güzel gelişmeler içinde olmak isteyebilirsiniz. Atılımda bulunun.
Balık
İletişim ve planlama konularında bugün biraz durağan ve yanlışlıklara açık bir günden geçecek olabilirsiniz.