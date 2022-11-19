Günlük burç yorumları (19 Kasım 2022)

Ay, Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Düzen ve organize temaları gündeminizde olabilir. Fiziksel ve mental anlamda toparlanmak isteyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Mükemmeliyetçi tavrınız verimliliğiniz üzerinde etkili olabilir, işiniz ve başarılarınızla gündeme gelebilirsiniz.
BOĞA
Keyfinizi kısıtlayan unsurların farkına vararak uzaklaşabilir, takdir edilme arzunuzu doyuracak kişi ve eylemlere odaklanabilirsiniz.
İKİZLER
Gelenek ve göreneklere aşırı bağlılık söz konusu olabilir. Kuralları mümkün mertebe esnetmeye odaklanmanız mümkün.
YENGEÇ
Yakın çevrenize olan merakını arttıracak gelişmeler olabilir, yeni aktivite ve işlerle meşgul olabilirsiniz.
ASLAN
Kural ve düzenleri belirleyen kişi olmaktan keyif alabilir, hayatınıza yenilikler eklemeye istekli olabilirsiniz. Aceleci olmamakta yarar var.
BAŞAK
Eleştirel tavrınızı yapıcı yönde kullanmanızda fayda var, alaycılığı mizahi ögelerle birleştirmekten keyif alabilirsiniz.
TERAZİ
Meraklısı olduğunuz konularla ilgili bilgilenmeniz mümkün. Gerginlik ve huzursuzluktan kaçmak adına yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.
AKREP
Sosyal ortamlar ve gruplarda onay ihtiyacı hissetmeden fikirlerinizi sunabilirsiniz. Çalışkanlığınız ön plana çıkabilir.
YAY
İş hayatında gereğinden fazla yük almamaya dikkat. Verimli olabilecek işleri sakinlikle sürdürmeye kararlı olabilirsiniz.
OĞLAK
Diğerlerinin çıkarlarını da gözeterek karar almaya meyilli olabilirsiniz, bencil olmanız gereken konuların ayrımını iyi yapmanızı tavsiye ederim.
KOVA
Duygusal konularda güçlü hissedebilir, sahip olduğunuz derinliği detaycılıkla birleştirerek ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.
BALIK
Ortaklıklarınız ve ilişkilerinizde görev bilinciyle hareket edebilir, sorumluluklarınıza gereken özeni göstermeye istekli olabilirsiniz.