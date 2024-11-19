Günlük burç yorumları (19 Kasım 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün Ay ile Venüs arasındaki karşıtlık açı ilişkiler açısından sevgiyi ifade etmekte, duyguları ön plana çıkarmakta daha gerçekçi bir beklenti oluşturabilir. Ay ile Satürn arasındaki olumlu açı duyguları daha rahat ifade etmeye yardımcı olacaktır, bu durum aslında Venüs ile Ay arasındaki karşıtlığı dengeleyen durumda. Hukuksal anlamda alınan kararların halkı sevindireceği etkiler yaşanabilir. Güneş ile Neptün arasındaki olumlu açı hayallerimizi, odağımızı, vizyonumuzu daha çok ön planda tutmamıza yardımcı olacaktır.