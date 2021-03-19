Günlük burç yorumları (19 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

19.03.2021 - 00:02

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 1

Aklımızı daha çok kullanacağız. Umarım!

Çok daha hızlı ve nispeten neşeli bir güne giriyoruz. İletişim kazalarına dikkat edin yeter. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar, kardeş ve  kuzenlerinizle ilgili manasız konular ortaya çıkabilir. Kendinizi ifade etmek pek kolay olmayabilir, anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 3

Boğa

Finansal konularınız göz önünde olacaktır. Bugünlerde para konuların kontrollü hareket etmek kolay olmayacaktır. Mutluluğunuz için harcamalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 4

İkizler

Canım ikizlerin, kariyer konularında kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Emin olmadığınız şeyleri akışına bırakın. Size kendinizi değerli hissettirecek aktiviteler için vakit ayırın.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 5

Yengeç

Kendinizi içe kapanık hissedeceğiniz bugünü enerjinizi şöyle bir iki su yıkayarak, psikolojinizi rahatlatmaya yönelik aktivitelerde bulunarak geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 6

Aslan

Pek hızlısınız, arkadaş çevrenizden birine ilgi duyabilir veya birinin size ilgi duyduğunu fark edebilirsiniz. Plansız hareket etmeye daha yatkın olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 7

Başak

Canım başaklarım, otorite pozisyonlarındaki kadınlardan yardım ve destek görebilirsiniz. Kariyer plan ve stratejilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Yapın bir şeyler.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 8

Terazi

Hayatınızın tekdüzeliğinden ve günlük rutinlerinizden sıkılabilirsiniz. Konsantrasyonunuzu toparlayabilirseniz bugünü güzel geçirmeniz olası. Gülümseyin yahu!

 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 9

Akrep

Ortaklaşa gelirler, krediler ve borçlarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.  Çok stres yapmayın, cinsel hayatınız ki stresten etkileyecektir.  Takmayın kafanıza.

 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 10

Yay

İlişkiler ve ortaklıklar alanınızda yeni başlangıçlara açık bir gün yaşamanız mümkün. Yalnızsanız önümüzdeki günlerde yeni bir ilişki söz konusu olabilir.

 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 11

Oğlak

Birlikte çalıştığınız kişilerden yardım istemekten çekinmeyin.  Ekip çalışması gerektiren işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bugünlerde sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar, çocuklarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarınızla varsa sevgilinizle hoş saatler için bugün veya akşam zaman ayırın derim. Bu herkese iyi gelir.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2021) - 13

Balık

Önümüzdeki günlerde taşınma konusu gündeme gelebilir. Bu aralar ev ve evle ilgili meseleler canınızı sıkmaya devam edebilir. Doğru kararlar vermeye çalışın.

 

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