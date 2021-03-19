Günlük burç yorumları (19 Mart 2021)

19.03.2021 - 00:02
Aklımızı daha çok kullanacağız. Umarım!
Çok daha hızlı ve nispeten neşeli bir güne giriyoruz. İletişim kazalarına dikkat edin yeter.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, kardeş ve kuzenlerinizle ilgili manasız konular ortaya çıkabilir. Kendinizi ifade etmek pek kolay olmayabilir, anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz.
Boğa
Finansal konularınız göz önünde olacaktır. Bugünlerde para konuların kontrollü hareket etmek kolay olmayacaktır. Mutluluğunuz için harcamalar yapabilirsiniz.
İkizler
Canım ikizlerin, kariyer konularında kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Emin olmadığınız şeyleri akışına bırakın. Size kendinizi değerli hissettirecek aktiviteler için vakit ayırın.
Yengeç
Kendinizi içe kapanık hissedeceğiniz bugünü enerjinizi şöyle bir iki su yıkayarak, psikolojinizi rahatlatmaya yönelik aktivitelerde bulunarak geçirebilirsiniz.
Aslan
Pek hızlısınız, arkadaş çevrenizden birine ilgi duyabilir veya birinin size ilgi duyduğunu fark edebilirsiniz. Plansız hareket etmeye daha yatkın olabilirsiniz.
Başak
Canım başaklarım, otorite pozisyonlarındaki kadınlardan yardım ve destek görebilirsiniz. Kariyer plan ve stratejilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Yapın bir şeyler.
Terazi
Hayatınızın tekdüzeliğinden ve günlük rutinlerinizden sıkılabilirsiniz. Konsantrasyonunuzu toparlayabilirseniz bugünü güzel geçirmeniz olası. Gülümseyin yahu!
Akrep
Ortaklaşa gelirler, krediler ve borçlarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Çok stres yapmayın, cinsel hayatınız ki stresten etkileyecektir. Takmayın kafanıza.
Yay
İlişkiler ve ortaklıklar alanınızda yeni başlangıçlara açık bir gün yaşamanız mümkün. Yalnızsanız önümüzdeki günlerde yeni bir ilişki söz konusu olabilir.
Oğlak
Birlikte çalıştığınız kişilerden yardım istemekten çekinmeyin. Ekip çalışması gerektiren işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bugünlerde sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.
Kova
Sevgili kovalar, çocuklarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarınızla varsa sevgilinizle hoş saatler için bugün veya akşam zaman ayırın derim. Bu herkese iyi gelir.
Balık
Önümüzdeki günlerde taşınma konusu gündeme gelebilir. Bu aralar ev ve evle ilgili meseleler canınızı sıkmaya devam edebilir. Doğru kararlar vermeye çalışın.