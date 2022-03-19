Günlük burç yorumları (19 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.03.2022 - 05:17

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 1

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Denge kurma istekliliğiniz yoğun, estetik kaygılarınız yüksek olabilir. Kendinizi arabulucu gibi hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 2

Koç

Ortaklı ilişkileriniz ve eşinizle denge sağlamaya çalışabilirsiniz. Kendinizi bir köprü gibi değil de olmazsa olmaz bir parça olarak görmeniz işinizi kolaylaştırabilir.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 3

Boğa

İş yerinizi, evinizi güzelleştirmek için hamleler yapabilir. Saksı bitkisi, renkli eşyalarla gözünüze hoş gelen ürünleri kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 4

İkizler

Flörtöz, canlı ve heyecanlı bir gündesiniz. Kendinizi adeta ruhunuzu tazelerken bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 5

Yengeç

Kişisel istek ve arzularınızı ailenize açabilirsiniz. Olumlu cevaplar almanız ve ilerlemeniz olası.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 6

Aslan

Uyumlu tavrınız, yakın çevreniz ve kardeşleriniz üzerinde etkili olabilir. İkna kabiliyetiniz ve konuşma yeteneğiniz oldukça yüksek.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 7

Başak

Yemeye içmeye ve bol eğlenceye harcamalar yapabilirsiniz. Hayattan aldığınız keyfin bedeli ise paha biçilemez.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 8

Terazi

Ay gibi parlıyorsunuz sanki! İçten tavırlar göz dolduruyor, tebessümler havada uçuşuyor. Sizin için güzel bir gün.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 9

Akrep

İç dünyanızda sessizlik ve huzur hakim. Bu haliniz dışarıya durgun olarak yansıyabilir. Kurduğunuz dengeleri gösterme konusunda çekimser olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 10

Yay

Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz ile hoş sohbetler edebilir, beraberliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 11

Oğlak

Otorite figürleriniz ve aile büyükleriniz ile doğal bir şekilde anlaşabilir, kaliteli iletişimin katkılarını uyum ve denge hissederek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 12

Kova

Eğitim, kariyer konularında ideallerinize yakın bir çizgide olabilirsiniz. Bulunduğunuz konum sizi daha ileri taşımaya müsait.

Günlük burç yorumları (19 Mart 2022) - 13

Balık

Estetik haz uyandıran eşyalara harcamalar yapabilir, kendinizi şımartabilirsiniz. Uyumlu bir enerji hakim.

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