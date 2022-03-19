Günlük burç yorumları (19 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 19.03.2022 - 05:17
Ay Terazi burcunda ilerliyor. Denge kurma istekliliğiniz yoğun, estetik kaygılarınız yüksek olabilir. Kendinizi arabulucu gibi hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ortaklı ilişkileriniz ve eşinizle denge sağlamaya çalışabilirsiniz. Kendinizi bir köprü gibi değil de olmazsa olmaz bir parça olarak görmeniz işinizi kolaylaştırabilir.
Boğa
İş yerinizi, evinizi güzelleştirmek için hamleler yapabilir. Saksı bitkisi, renkli eşyalarla gözünüze hoş gelen ürünleri kullanabilirsiniz.
İkizler
Flörtöz, canlı ve heyecanlı bir gündesiniz. Kendinizi adeta ruhunuzu tazelerken bulabilirsiniz.
Yengeç
Kişisel istek ve arzularınızı ailenize açabilirsiniz. Olumlu cevaplar almanız ve ilerlemeniz olası.
Aslan
Uyumlu tavrınız, yakın çevreniz ve kardeşleriniz üzerinde etkili olabilir. İkna kabiliyetiniz ve konuşma yeteneğiniz oldukça yüksek.
Başak
Yemeye içmeye ve bol eğlenceye harcamalar yapabilirsiniz. Hayattan aldığınız keyfin bedeli ise paha biçilemez.
Terazi
Ay gibi parlıyorsunuz sanki! İçten tavırlar göz dolduruyor, tebessümler havada uçuşuyor. Sizin için güzel bir gün.
Akrep
İç dünyanızda sessizlik ve huzur hakim. Bu haliniz dışarıya durgun olarak yansıyabilir. Kurduğunuz dengeleri gösterme konusunda çekimser olabilirsiniz.
Yay
Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz ile hoş sohbetler edebilir, beraberliğin tadını çıkarabilirsiniz.
Oğlak
Otorite figürleriniz ve aile büyükleriniz ile doğal bir şekilde anlaşabilir, kaliteli iletişimin katkılarını uyum ve denge hissederek görebilirsiniz.
Kova
Eğitim, kariyer konularında ideallerinize yakın bir çizgide olabilirsiniz. Bulunduğunuz konum sizi daha ileri taşımaya müsait.
Balık
Estetik haz uyandıran eşyalara harcamalar yapabilir, kendinizi şımartabilirsiniz. Uyumlu bir enerji hakim.