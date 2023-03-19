Günlük burç yorumları (19 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 1

Ay öğleden sonra 13:33 ile 18:11 arasında boşlukta olacak akşam ise balık burcuna geçecek. Ayaklarınızı uzatıp keyifli bir zaman geçirmenin zamanı.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 2

KOÇ

Tam olarak dinlendiğinizden emin olmalısınız o nedenle halsizlik ve akıl dağınıklığı sizi gün içinde yorabilir. Bu konularda özenli olun. 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 3

BOĞA

Bugün biraz gerilimli bir gün o nedenle dikkatinizi toplamanızda fayda var. Ana, baba mevzularında hararetli bir biçimde hareket alabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Evinizi yeniden inşa etmeyi düşünüyorsanız, tadilatı bir süreliğine ertelemeniz tavsiye edilir. Bugün bu işler için pek de uygun olmayabilir.  

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bir mülkiyet anlaşmazlığının dostane bir şekilde çözülebileceği düşünülebilirsiniz ama siz yinede bugün olabildiğince dikkatli olun derim. 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 6

ASLAN

Bugün güne pek bir hareketli enerjik başlayabilirsiniz. O nedenle çevrenizden öğlene kadar uzak durmanızda fayda var. Yanlış anlaşılmayın.  

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Sıkıntılar, dertler, koşturmalar bir yere kadar. Aman boş verin, her şey olacağına varıyor zaten. O nedenle dost meclislerini tercih edin bugün.  

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bugün her ne kadar hareketli bir güne merhaba diyor olsanız da yine de kendinize arada bir nefes payı bırakın. Kafanızı toplamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün kardeşler, arkadaşlar ve koşu gibi yakınınızdaki insanlarla bir arada olmak için iyi bir zaman değil. Size her söyledikleri çok fazla gelebilir. 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 10

YAY

İyi gezegenlerin yardımıyla koruma altındasınız bugün diyebilirim. Rakipleriniz ve düşmanlarınız dedikodunuzu yapabilirler hiç takmayın.  

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Bugün ufak tefek meseleleri büyütmediğiniz taktirde fizik ve ruh sağlığınız için olumlu bir gün bile diyebiliriz. Neşelendirin kendinizi.  

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 12

KOVA

Evliler için eşinizle aranızdaki anlaşmazlıklar bitmiş gibi görünebilir bugün diyebiliriz. Ama yine de anlayışlı olmayı elden bırakmayın 

Günlük burç yorumları (19 Mart 2023) - 13

BALIK

Agresif konuşmanız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz karşısındaki duruşunuzu etkileyebilir. Çatışmalarda konuşmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. 

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