Günlük burç yorumları (19 Mart 2023)

Ay öğleden sonra 13:33 ile 18:11 arasında boşlukta olacak akşam ise balık burcuna geçecek. Ayaklarınızı uzatıp keyifli bir zaman geçirmenin zamanı.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Tam olarak dinlendiğinizden emin olmalısınız o nedenle halsizlik ve akıl dağınıklığı sizi gün içinde yorabilir. Bu konularda özenli olun.
BOĞA
Bugün biraz gerilimli bir gün o nedenle dikkatinizi toplamanızda fayda var. Ana, baba mevzularında hararetli bir biçimde hareket alabilirsiniz.
İKİZLER
Evinizi yeniden inşa etmeyi düşünüyorsanız, tadilatı bir süreliğine ertelemeniz tavsiye edilir. Bugün bu işler için pek de uygun olmayabilir.
YENGEÇ
Bir mülkiyet anlaşmazlığının dostane bir şekilde çözülebileceği düşünülebilirsiniz ama siz yinede bugün olabildiğince dikkatli olun derim.
ASLAN
Bugün güne pek bir hareketli enerjik başlayabilirsiniz. O nedenle çevrenizden öğlene kadar uzak durmanızda fayda var. Yanlış anlaşılmayın.
BAŞAK
Sıkıntılar, dertler, koşturmalar bir yere kadar. Aman boş verin, her şey olacağına varıyor zaten. O nedenle dost meclislerini tercih edin bugün.
TERAZİ
Bugün her ne kadar hareketli bir güne merhaba diyor olsanız da yine de kendinize arada bir nefes payı bırakın. Kafanızı toplamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
AKREP
Bugün kardeşler, arkadaşlar ve koşu gibi yakınınızdaki insanlarla bir arada olmak için iyi bir zaman değil. Size her söyledikleri çok fazla gelebilir.
YAY
İyi gezegenlerin yardımıyla koruma altındasınız bugün diyebilirim. Rakipleriniz ve düşmanlarınız dedikodunuzu yapabilirler hiç takmayın.
OĞLAK
Bugün ufak tefek meseleleri büyütmediğiniz taktirde fizik ve ruh sağlığınız için olumlu bir gün bile diyebiliriz. Neşelendirin kendinizi.
KOVA
Evliler için eşinizle aranızdaki anlaşmazlıklar bitmiş gibi görünebilir bugün diyebiliriz. Ama yine de anlayışlı olmayı elden bırakmayın
BALIK
Agresif konuşmanız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz karşısındaki duruşunuzu etkileyebilir. Çatışmalarda konuşmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim.